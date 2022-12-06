Терехов отметил, что елка уже завезена, начинается процесс ее декорации.

Новогодняя елка в Харькове будет установлена на станции метрополитена, что сейчас безопаснее, чем устанавливать ее на главной площади города.

Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов в эфире информационного телемарафона.

"Обычно мы наряжали нашу елку-красавицу на самой большой площади Европы в Харькове, но сейчас это невозможно сделать. Поэтому было принято решение, чтобы наряжать елку на станции метро в метрополитене. Это безопасно", - отметил он.

Терехов сообщил, что елка уже завезена и сейчас начинается процесс ее декорации.

Война в Украине и празднование Нового года

В Украине идут горячие дискуссии по поводу уместности установки новогодних елок, учитывая военное положение и отключение электроэнергии.

Например, в Киеве в этом году праздничную елку украсят энергосберегающими гирляндами. На верхушке новогоднего дерева установят Герб Украины. Главная елка Украины в этом году будет высотой в 12 метров, что почти в три раза меньше, чем в прошлом году.

В Запорожье большинство участников опроса, проведенного онлайн городскими властями, высказались против установки елки в городе во время войны.

В Ивано-Франковске будет символическая елка из рисунков и не будет иллюминации.

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