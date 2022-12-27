Процесс восстановления инфраструктуры продолжается, отметил премьер.

Аварийное отключение света в Украине не будет применяться во время новогодних праздников, если россияне не станут обстреливать украинскую энергетическую инфраструктуру.

Продолжается процесс восстановления инфраструктуры, растет количество потребителей, которым хотя бы частично восстановлено потребление, об этом во время сегодняшнего заседания правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает пресс-служба главы правительства.

Также он подчеркнул, что сегодня после аварийно-восстановительных работ удалось вернуть в сеть два блока тепловых электростанций.

Видео дня

"Мы понимаем, что Россия готовится продолжить атаки на украинскую энергосистему, поэтому находимся в ежедневной готовности к новым массированным обстрелам. Это может произойти в любое время: сегодня, завтра или даже в канун Нового года. Хочу подчеркнуть: в случае отсутствия обстрелов новогодние праздники пройдут без аварийных отключений", - сказал он.

Премьер добавил, что сейчас действует отработанный алгоритм приоритетности запитки потребителей.

"На первом месте - критическая инфраструктура, на втором - военно-промышленный комплекс, на третьем - важные производства, на четвертом - жилой фонд. Следим за тем, чтобы отключения были справедливыми, и их нагрузка распределялась равномерно на всех потребителей", - заявил он.

Кроме этого, для более быстрого восстановления энергосистемы правительство сегодня приняло решение об упрощении строительства воздушных линий электропередач и подстанций.

"На время военного положения снимаем требование проведения оценки влияния на окружающую среду насчет таких объектов. Этот шаг оправдан в экстремальных условиях полномасштабной войны, которую Россия ведет против Украины", - сказал он.

Ситуация в энергосистеме Украины сегодня - что надо знать

Как сообщал УНИАН, россияне совершили уже девять массированных ракетных атак и несколько волн массовых запусков дронов по энергетической инфраструктуре Украины. В энергосистеме страны сохраняется значительный дефицит электроэнергии, самая сложная ситуация в центральном регионе и столице.

Чаще всего оккупанты пытаются попасть в высоковольтные трансформаторные подстанции, чтобы отрезать объекты генерации электроэнергии от потребителей. При этом, трансформаторы являются уникальным оборудованием, которое изготавливается поштучно в течение 6-8 месяцев.

Вас также могут заинтересовать новости: