В этом году главное новогоднее дерево страны назвали "елкой несокрушимости".

На Софийской площади в Киеве 19 декабря 2022 года, в День Святого Николая, традиционно зажгли огни на главной елке страны.

Фото новогоднего дерева опубликовал мэр Киева Виталий Кличко.

Также столичный мэр объяснил решение не отказываться от установки новогодней елки в центре Киева во время войны, несмотря на протесты определенной части украинского общества.

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"В этом году было много дискуссий – стоит ли ставить елку. Несмотря на то, что мы живем в условиях военного положения, обстрелов и отключений электроэнергии. Но, я считаю, что мы приняли правильное решение. Елка должна быть! У наших детей должен быть праздник! Несмотря на все попытки российских варваров лишить украинцев радости Рождества и Нового года", – заявил Кличко.

Какой является новогодняя елка в Киеве в этом году

В этом году главное новогоднее дерево страны, которое назвали "елкой несокрушимости", будет искусственное, высотой всего 12 метров. Елку украсят энергосберегающими гирляндами, которые будут светиться от генератора, а ее подсветка, скорее всего, будет происходить в определенные часы.

Елку украсят игрушками прошлых лет, использовав около тысячи шаров синих и желтых цветов, а также фигурки белых голубей. Верхушку увенчает герб Украины. Нижняя часть елки будет оформлена стендами с флагами стран, которые помогают Киеву справиться с вызовами и последствиями войны.

В этом году елка установлена и украшена за счет меценатов и бизнеса, генератор тоже предоставили благотворители. Массовых развлекательных мероприятий, фудкортов, ярмарок и аттракционов на Софийской площади в этом году не будет. Зато рядом с генератором обустроят точки для подзарядки гаджетов, разместив их в тематическом шатре.

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