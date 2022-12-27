За нарушение запрета на использование пиротехники предусмотрена ответственность.

Украинские правоохранители призвали граждан быть ответственными и не использовать пиротехнические изделия в период новогодних праздников. Сейчас использование фейерверков и петард запрещено во многих регионах.

Как заявил в Facebook первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий, в большинстве регионов Украины областные военные администрации приняли решение о запрете использования пиротехнических изделий. Такой запрет действует и в столице.

"Думаю, что в ближайшие дни запрет будет действовать по всем областям. Ответственность есть и даже по нескольким статьям КУоАП. Но давайте будем более ответственными не только из-за закона, а еще и из уважения к другим. Многих эти петарды или салюты могут сильно напугать, как минимум. Не говоря уже обо всем остальном. Поэтому реагировать будем соответственно", –подчеркнул Белошицкий.

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Он также напомнил, что комендантский час в новогоднюю ночь не отменен ни в одном регионе. Он действует в тех же временных рамках, что и раньше.

Новый год 2023 в Украине: что надо знать

В Украине последний день года является рабочим днем, а 1 января объявляется государственным выходным. 31 декабря 2022 года приходится на субботу, а 1 января 2023 года - на воскресенье.

Согласно закону, новогодний выходной переносится на понедельник 2 января. Однако, как и в случае с Рождеством, из-за действия военного положения выходного на Новый год не будет.

Министр энергетики Герман Галущенко заявил, что во время новогодних праздников Россия может попытаться нанести новый удар по энергосистеме Украины. При отсутствии новых повреждений на объектах критической инфраструктуры украинцы проведут несколько дней с бесперебойной поставкой электроэнергии.

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