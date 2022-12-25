Сообщается, что правоохранители будут проверять и задерживать нарушителей.

Комендантский час в Украине в новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января отменять не будут.

Такое заявление сделала спикер председателя Национальной полиции Украины Марьяна Рева в эфире национального телемарафона, отметив, что и в новогоднюю ночь правоохранители будут проверять и задерживать нарушителей:

"Люди должны понимать, что независимо от того, какой день у нас - праздничный или непраздничный - есть определенные требования комендантского часа. Полицейские будут проверять лиц, проверять их документы, доставлять в подразделения полиции для установления личности или проверки этого лица".

При этом Марьяна Рева напомнила о запрете на использование пиротехники, призвав украинцев подумать о тех, кому петарды и салюты могут напомнить о взрывах снарядов.

Комендантский час в Украине - что известно

В Украине с начала полномасштабного вторжения России действует комендантский час в ночное время суток. В разных регионах он может начинаться и заканчиваться в разное время. Решение об этом принимаются на местах в зависимости от ситуации.

Например, в Киеве комендантский час действует с 23:00 до 05:00, а в Винницкой области - с 00:00 до 05:00, или в Сумской области - с 23:00 до 04:00.