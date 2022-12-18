О встрече с главкомом ребенок просил в письме к Святому Николаю.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный осуществил мечту мальчика, отец которого пропал без вести на войне. О встрече с главкомом мальчик просил в письме к Святому Николаю.

Мама Ивана из Черкасс Елена Варфоломеева рассказала о предновогоднем чуде в Facebook. По ее словам, сын принял участие "Стань Святым Николаем". У ребенка было всего два желания.

"Предложили сыну написать письмо с пожеланиями. Мой ребенок ничего не попросил, кроме чтобы папа нашелся ... а еще написал, что мечтает о встрече с Валерием Залужным. Я то письмо передала как есть... Не сбивала сына", – поделилась Елена.

Позже ей позвонили и пригласили с сыном на встречу к Валерию Федоровичу.

"Телефонный звонок. "Валерий Федорович приглашает Ивана на встречу. И ждет его, чтобы передать от Святого Николая подарок". Говорю: "Вы что, серьезно?? И он же так просто написал"... У меня даже мысли не было, что письмо всерьез воспримут... Плачу я. Плачут по ту сторону телефона", – рассказала мама Ивана.

Главком встретился с Иваном, обнял его, сделал несколько фото. Елена верит, что вскоре сын покажет эти фото отцу.

"Вчера моего сына обнял Валерий Залужный. Обнял так, как, пожалуй, обнял бы отец. И когда-то Иван обязательно покажет это фото своему папе. Так, главная его мечта еще впереди, но сегодня произошло то, что дало сыну самое ценное – веру. Веру в то, что возможно все! И таки надо мечтать. И надо верить!" - отметила женщина.

Валерий Залужный во главе ВСУ

Летом 2021 года Валерий Залужный стал главкомандующим Вооруженными силами Украины. За плечами генерала не одно десятилетие военного опыта. Под его командованием ВСУ не только держали оборону на фронте, но и осуществили серию удачных контрнаступлений.

Ранее президент Зеленский высоко оценил выполнение поставленных задач Валерием Залужным. Залужного хвалили даже русские. В частности, украинофоб Карен Шахназаров отметил талант полководца у Залужного. Генеральный директор киноконцерна "Мосфильм" в восторге от комбинаций, которые придумывает главнокомандующий ВСУ.

Недавно СМИ сообщили, что некоторые люди из окружения президента Украины Владимира Зеленского хотели бы заменить главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного на действующего командующего Сухопутными войсками Александра Сырского. Эти слухи беспокоят высокопоставленных западных военных чиновников, а оба генерала сдержанно комментируют эти слухи.

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