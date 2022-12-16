Традиционной праздничной ярмарки в городе в этом году не будет.

В этом году несмотря на полномасштабную войну и отключение света из-за постоянных атак россиян по энергетической инфраструктуре в Львове не отказались от установки новогодней елки.

Для обустройства праздничной локации в центре города не тратили никаких дополнительных средств, а иллюминацию на елке будут включать только на несколько часов в сутки, сообщил городской голова Львова Андрей Садовой.

Мэр города отметил, что местные власти советовались с военными и психологами, и в конце концов решили не отказываться от установки елки.

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"Елка – это не просто праздничная декорация, а многолетняя традиция. И мы устанавливаем ее не на зло кому-то или вопреки, а благодаря тому, что у нас есть такая возможность, и мы хотим сохранить хоть часть хороших воспоминаний наших детей. Их и так ограбили, украли детство во всех возможных значениях", – отметил Садовой.

Рождественское дерево городу подарило одно из местных предприятий. А украсят его декором, который использовали в прошлые годы.

"Елка растет на теплотрассе и ее корни начали уничтожать сети. Город не потратил никаких средств на установку. Все делается исключительно силами работников коммунальных предприятий, которые решили подарить этот день для наших детей", – отметил мэр города.

В целом елка простоит около месяца, при этом будет светиться только при условии, что в центре города есть электричество, и только 5 часов в сутки – с 17 до 22. Садовой убеждает, что объемы потребления электричества будут минимальными.

"Час работы иллюминаций по мощности как одно кипячение чайника", – сравнил он.

Также городской голова сообщил, что традиционной праздничной ярмарки в городе в этом году не будет. "Отпразднуем после победы", – подчеркнул он.

Празднование Нового года 2023 в Украине во время полномасштабной войны

То, как праздновать новогодние праздники в условиях полномасштабной войны, стало предметом длительных дискуссий. В частности, происходили активные обсуждения уместности установки праздничных елок.

Активная дискуссия была относительно главной елки Украины. Многие украинцы выступили против установки новогоднего дерева в столице, появлялись соответствующие петиции на сайте президента и Киевского горсовета.

В конце концов столичные власти все же решили установить елку за счет меценатов, украсить ее энергосберегающими гирляндами, присоединенными к генератору, и обустроить на этом же месте пункт подзарядки гаджетов.

Не отказались от рождественского дерева и в освобожденной от оккупации Бучи на Киевщине. А в Ивано-Франковске обустраивают символическую елку из рисунков, которая будет без иллюминации.

В Харькове, который до сих пор страдает от постоянных обстрелов со стороны оккупантов, новогодняя елка появилась в безопасном месте – на станции метрополитена.

В то же время от любых массовых празднований по всей Украине отказываются.

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