Пассажиры "спрятались" в проходе в салоне автобуса.

В Харькове, где наблюдается крайне сложная ситуация с распространением коронавируса, пассажиры придумали новый способ нарушать карантин и скрывать это от полицейских.

Об этом свидетельствуют кадры, опубликованные сегодня местным Телеграм-каналом "Труха".

"Фото дня! А пока межгородские автобусы ездят по ковид-паспортам и ПЦР, в Харьковской области приходится ездить на корточках, чтобы не похищать потом полицейских", - иронически пишет автор публикации.

На фото можно увидеть, как некоторые пассажиры автобуса сидят на корточках в проходе. Вероятно, таким образом они пытаются спрятаться от полиции, которая мониторит соблюдение карантина и периодически останавливает пассажирский транспорт. Как известно, правилами предусмотрена перевозка пассажиров в количестве, не превышающем число сидячих мест.

Как известно, с 21 октября в Украине действуют обновленные правила межрегиональных пассажирских перевозок. Они разрешаются при условии наличия у всех водителей, экипажа самолета и пассажиров одного из этих документов:

документа, подтверждающего получение полного курса вакцинации или документа, подтверждающего получение одной дозы дводозной вакцины для регионов "желтого" уровня эпидемической опасности;

международного, внутреннего сертификата или иностранного сертификата, подтверждающего вакцинацию от COVID-19 одной дозой однодозной вакцины или двумя дозами двухдозной вакцины, разрешенных ВОЗ для использования в чрезвычайных ситуациях, отрицательный результат тестирования методом полимеразной цепной реакции или выздоровления лица от указанной болезни, действие которого подтверждена с помощью Единого государственного веб-портала электронных услуг, в том числе с использованием мобильного приложения портала "Дія";

отрицательного результата тестирования на COVID-19 методом ПЦР или экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2, который действителен 72 часа.

Автор: Виолетта Орлова