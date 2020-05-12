Фонд "Вернись живым" возглавила экс-министр по делам ветеранов Коляда

Нового руководителя благотворительного фонда представил его экс-председатель Виталий Дейнега.

Благотворительный фонд "Вернись живым" возглавила экс-министр по делам ветеранов Оксана Коляда.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции заявил бывший председатель правления фонда Виталий Дейнега.

Читайте такжеСовет церквей просит правительство ослабит карантин для верующих

"Наш прошлый год, мне кажется, был самым успешным после 2014-го за историю существования фонда. Мы смогли отстоять Министерство по делам ветеранов..., мы смогли повлиять на переговорную позицию Украины в "нормандском формате", провести правильный отбор в сборную "Игр непокоренных" и др.", - отметил Дейнега.

Он представил Коляду как давнего друга и партнера благотворительного фонда. "Человек, с которым фонд сделал очень многое. Она ветеран войны на Донбассе, имеет звание полковника, руководила Министерством по делам ветеранов и имела среди ветеранов только хорошие отзывы... У нас есть успешный опыт сотрудничества и она компетентна во всех направлениях, в которых работает фонд", - подчеркнул Дейнега.

В свою очередь, Коляда заявила, что миссия фонда останется неизменной - "спасать людей на войне и менять страну".