По приезду в РФ некоторых жителей ОРДЛО ждала полная неожиданность.

Эвакуированные в Ростовскую область РФ жители оккупированного Донбасса жалуются на то, что их вынуждают платить за жилье.

Об этом приехавшие в Россию жители "ЛДНР" рассказали изданию Mash, которое и опубликовало видео.

"Здесь требуют какие-то бумаги, а мы - беспомощные, у нас ничего нет... В гостинице должны бесплатно нас содержать. А мы вроде платим последние копейки. Дальше не знаем, что нам делать", — сетует один из мужчин.

Ранее сообщалось, что призывы террористов и марионеток Кремля Дениса Пушилина и Леонида Пасечника вынудили многих жителей оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей согласиться на эвакуацию в РФ.

В России некоторых украинцев с оккупированного Донбасса ждал временный палаточный лагерь на пограничном пункте пропуска "Матвеев Курган" в Ростовской области. Там стоят в ряд двухъярусные кровати, совсем нет свободного места, лишь коридор для прохода. Внутри каждой палатки - места для нескольких десятков человек.

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