По словам главкома, ребенок попросил о личном разговоре.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный вспомнил трогательный разговор 4-летним мальчиком из Мариуполя во время одного из детских мероприятий.

Этим воспоминанием главком поделился в авторском документальном проекте "Рік" Дмитрия Комарова. По его словам, мальчик попросил личного разговора с ним.

"Прямо у этого стола паренек стоял. Ильей его, кажется, зовут. Ему там лет, пожалуй, четыре. Он меня за руку отвел и говорит: "Я должен отдельно поговорить с вами". Где-то ему лет 4-5. Говорит: "Нагнитесь, я вам на ушко что-то скажу. Мы точно вернемся в Мариуполь?" Я ему говорю: "Да!". Говорит: "А когда?". Я говорю: "В этом году". Дети о таком просят. Это вдохновляет", - сказал главком с улыбкой.

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Мариуполь: как РФ уничтожала город из стали

С начала полномасштабного вторжения в Украину российские войска начали целенаправленное уничтожение Мариуполя. В сети неоднократно публиковали фото и видеодоказательства того, как российские танки фактически расстреливают многоэтажки, не считаясь с жертвами среди мирного населения.

В марте Россия ударила тяжелыми бомбами по драмтеатру, где от снарядов прятались в основном женщины и дети. РФ цинично обстреливала даже спасателей, которые пытались разбирать завалы.

После эвакуации из "Азовстали" в мае 2022 года защитников Мариуполя город перешел под оккупацию России. Уничтожена вся инфраструктура Мариуполя, нет ни газа, ни воды, ни света.

Реальные цифры погибших среди гражданского населения и военных ВСУ до сих пор неизвестны. Враг заметает все следы своих преступлений, сжигая трупы, а на месте сожженных домов украинцев строят новые высотки.

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