Главный переговорщик Путина продвигает бизнес из США без завершения войны, – Le Monde

Дмитриев пытался доказать, что американские компании могут получить значительную прибыль от работы с российскими ресурсами.

Специальный посланник Владимира Путина Кирилл Дмитриев пытался убедить администрацию президента США Дональда Трампа в перспективности масштабных экономических соглашений с Россией. Москва рассчитывала, что обещания выгодных совместных проектов помогут добиться ослабления санкций и нормализации отношений с Вашингтоном. Об этом говорится в материале французского издания Le Monde.

Дмитриев, возглавляющий Российский фонд прямых инвестиций, стал одним из ключевых посредников между Кремлем и Белым домом. Его задача заключалась в том, чтобы убедить американскую администрацию: после завершения войны в Украине Россия может стать источником значительных инвестиционных возможностей для американского бизнеса.

По замыслу Москвы, масштабное экономическое сотрудничество могло бы сопровождаться отменой или ослаблением американских санкций. Российская сторона стремилась вернуться к полноценным экономическим отношениям с Соединенными Штатами, а Дмитриев продвигал эту идею через контакты с представителями администрации Трампа.

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Предложения Дмитриева охватывают энергетику, гражданскую авиацию, редкоземельные металлы, искусственный интеллект и технологии. Среди возможностей также обсуждаются инвестиции лиц, близких к Трампу, в "Лукойл".

В феврале этого года президент Владимир Зеленский объявил, что общую стоимость российских предложений оценивают в 12 триллионов долларов. Он назвал эти предложения "пакетом Дмитриева".

Москва рассчитывала, что перспектива получения значительных доходов сделает американскую администрацию более заинтересованной в восстановлении экономических связей.

Кремль связывал экономическое сближение с США с ослаблением санкций

Для России нормализация отношений с Вашингтоном была одним из приоритетов. Дмитриев продвигал модель, при которой американские компании получили бы доступ к российским ресурсам и совместным проектам, а Москва в свою очередь добивалась бы отмены ограничений.

В то же время экономические предложения рассматривались на фоне переговоров о завершении войны против Украины, хотя о перспективах мира почти не говорилось. По оценке Le Monde, Кремль стремился использовать перспективу масштабных коммерческих сделок в качестве дополнительного аргумента для получения уступок от американской администрации.

США сближаются с РФ – что известно

Как сообщал УНИАН, представители президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер предлагали возобновить поставки российской нефти и газа в Европу через Украину в рамках послевоенного экономического сотрудничества. Украина могла бы получать доходы от транзита, однако такая схема вызвала беспокойство украинской делегации из-за риска усиления зависимости от России.

Идея американских представителей вызвала резкую реакцию главы Офиса президента Украины Кирилла Буданова. Он был возмущен предложением, которое, по его мнению, фактически могло поставить Киев в зависимость от Москвы.

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