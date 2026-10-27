'Появились сильные страхи': украинка сбежала из Польши и назвала три причины

Блогерша призналась, что боялась гулять одна, разговаривать по телефону на улице и даже общаться на украинском языке в кафе.

Украинская блогерша Наталья Пирус рассказала, почему вместе с парнем решила покинуть Польшу после года проживания в стране. Несмотря на то, что девушка нашла работу и начала развивать собственный блог, она столкнулась с постоянной тревогой, страхом из-за проявлений ксенофобии и трудностями с легализацией пребывания.

Своим опытом украинка поделилась в видео в TikTok. Она подчеркнула, что в Польше есть немало преимуществ, однако определенные обстоятельства в конечном итоге повлияли на решение уехать.

Первой причиной отъезда Наталья назвала ощущение опасности и страх из-за случаев ксенофобии, свидетелем которых она становилась. По словам блогерши, лично с враждебным отношением к себе она не сталкивалась, однако увиденное и новости усилили ее тревожность.

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"Ко мне, слава Богу, здесь никто не проявлял ксенофобии, но я была свидетельницей таких моментов. И от этого, и от новостей у меня, как у тревожного человека, появились сильные страхи", – рассказала украинка.

Наталья призналась, что со временем начала бояться гулять одна, ходить в магазины и разговаривать по телефону на улице. Ей было некомфортно даже общаться на украинском с подругой в кафе.

"В последние месяцы лета я ходила по улице и пыталась "считывать" людей, чтобы понять, чего мне от них ждать. А после избиения пары во Вроцлаве я уже даже с парнем в магазине пыталась говорить шепотом", – поделилась блогерша.

В то же время она отметила, что знает много хороших поляков, однако опасения из-за возможных проявлений ксенофобии существенно влияли на ее повседневную жизнь.

Временная защита и проблемы с документами усугубляли неопределенность в отношении будущего

Второй причиной Наталья назвала трудности с легализацией пребывания в Польше. Они с парнем жили в стране на основании временной защиты, из-за чего, по словам девушки, не имели достаточной уверенности в своем будущем.

Особенно неприятная ситуация произошла во время поездки на автобусе в Украину: посреди Польши у Натальи перестал действовать номер PESEL. Блогерша также рассказала о сложностях с получением карты пребывания, на которую, по ее словам, приходится долго ждать.

"Чтобы получить карту постоянного проживания, здесь нужно ждать кучу лет, потратить кучу нервов, ну или заплатить кому-то деньги и тоже ждать кучу лет", – пояснила она.

Постоянная неопределенность с документами стала еще одним фактором, повлиявшим на решение пары покинуть страну.

Постоянное ожидание чего-то плохого не исчезало даже после трудоустройства

Третью причину отъезда Наталья осознала уже после того, как покинула Польшу. Она поняла, что на протяжении всего пребывания за границей жила с постоянным чувством тревоги и ожиданием, что может случиться что-то плохое.

"Я постоянно жила в ожидании, что вот сейчас произойдет что-то плохое, и очень надеялась, что еще немного – и мы вернемся домой", – рассказала украинка.

По ее словам, это ощущение не исчезало даже несмотря на то, что она нашла работу и вела собственный блог. В конце концов психологический дискомфорт стал одной из причин, по которым пара решила переехать.

В то же время Наталья отметила, что опыт жизни за границей закалил ее и сделал сильнее. Теперь перспектива эмиграции в другую страну уже не вызывает у нее такого страха.

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