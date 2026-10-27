США поразили украинцев дизельным соглашением: Le Monde раскрыла, что выкрикнул Уиткофф

После встречи во Флориде украинская делегация была потрясена позицией американцев. Ее также встревожило сходство между риторикой США и нарративами Кремля.

Президент США Дональд Трамп обязался закупить почти 5 миллионов тонн российского дизельного топлива. Во время встречи во Флориде представители американской стороны неожиданно сообщили об этой сделке и призвали украинскую делегацию согласиться и прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, пишет Le Monde.

Украинской делегации прямо посреди переговоров с американцами представили документ, в котором речь шла о соглашении по закупке российского дизельного топлива. Трамп рассчитывает на снижение цен на нефть накануне промежуточных выборов 3 ноября.

Стив Уиткофф, обращаясь к украинской делегации, эмоционально призвал согласиться на сделку и прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам:

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"Соглашайтесь на эту сделку по дизельному топливу и прекратите удары по российским нефтеперерабатывающим заводам – вы подвергаете мир опасности!".

Вскоре стало ясно, что Соединенные Штаты ничего не получили от Владимира Путина в обмен на обещание, которое фактически пополнит казну Кремля.

В Киеве действия Трампа восприняли как "предательство" интересов Украины

Дональд Трамп фактически создал предпосылки для возобновления деловых отношений между Вашингтоном и Москвой еще до окончания войны. Это партнерство, как отмечается в материале, формируется за счет Украины и вопреки санкциям, введенным в отношении российской нефти.

Источник, близкий к украинской делегации, рассказал Le Monde:

"Я никогда не видел украинцев настолько потрясенными и обеспокоенными, как после той встречи".

Резкий разворот американской политики сравнивают с инцидентом в Овальном кабинете 28 февраля 2025 года, когда Дональд Трамп и его вице-президент Джей Ди Венс публично выражали недовольство Владимиром Зеленским.

В то же время доцент Центра международных исследований при Парижском институте политических исследований Николь Граевски подчеркнула более серьезные последствия нынешних решений:

"На этот раз речь идет о политических решениях, которые влияют на способность Украины защищаться в преддверии потенциально очень сложной зимы".

Украина зависит от американской ПВО и разведывательных данных

Киев оказался в состоянии шока и беспомощности, поскольку Европа пока не может заменить системы противоракетной обороны и разведывательные данные, которые ранее предоставляли Соединенные Штаты.

"Это безнадежно. Они (Стив Уиткофф и Джаред Кушнер – УНИАН) думают только о бизнесе", – поделился один из соратников Владимира Зеленского через несколько дней после встречи во Флориде.

В публичных выступлениях украинский президент говорит о "предательстве" и апеллирует к моральным аргументам. 22 октября в интервью для подкаста британского инвестора Стивена Бартлетта он осудил российские зверства, от которых страдают украинские мирные жители и дети:

"Как можно простить (Россию – УНИАН)? Это невозможно".

Кушнер объяснял подход Трампа к войне логикой бизнеса

Джаред Кушнер ранее объяснял, что Дональд Трамп пришел из мира бизнеса, где основное внимание уделяется созданию выгодных возможностей для обеих сторон.

"Трамп пришел из мира бизнеса. В этом мире вы думаете о том, как создать выгодные возможности для обеих сторон. Война – это игра с отрицательной суммой, где проигрывают все, тогда как бизнес и мир – это игры с положительной суммой", – объяснял Кушнер прессе в Киеве 7 сентября, через два дня после визита в Москву.

Рядом с ним тогда сидел Владимир Зеленский, который, как отмечается в материале, выглядел ошеломленным.

Председатель Комитета Верховной Рады Украины по иностранным делам Александр Мережко резко высказался о подходе американской администрации к переговорам:

"Путин не хочет мира, он хочет уничтожить Украину. А Трампу все равно – он просто хочет соглашений!".

Во время встречи в роскошном гольф-клубе во Флориде, одном из объектов недвижимости, построенных Стивом Уиткоффом, украинская делегация была возмущена позицией американского представителя, приближенного к Дональду Трампу.

В то же время украинцев встревожило поразительное сходство между риторикой американцев и нарративом, который последовательно продвигает Кирилл Дмитриев – глава Российского фонда прямых инвестиций, а также муж подруги детства одной из дочерей Путина.

Украина – США – Россия: последние новости переговоров

В этом же материале говорится, что представители президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер предлагали возобновить поставки российской нефти и газа в Европу через Украину в рамках послевоенного экономического сотрудничества.

Кроме того, стало известно, что специальный посланник Владимира Путина Кирилл Дмитриев пытался убедить администрацию президента США Дональда Трампа в перспективности масштабных экономических соглашений с Россией. Москва рассчитывала, что обещания выгодных совместных проектов помогут добиться ослабления санкций и нормализации отношений с Вашингтоном.

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