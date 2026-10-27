Рэперша Ники Минаж может стать пресс-секретаршей Белого дома

Возможное назначение певицы обсуждается после скандального ухода Кэти Закарии, проработавшей пресс-секретаршей Белого дома всего пять дней.

Американская рэперша Ники Минаж может занять пост пресс-секретаря Белого дома в администрации президента США Дональда Трампа. На такую возможность намекнул директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чунг, опубликовав видео разговора с артисткой, во время которого она хвалила главу государства и его экономическую политику.

Об этом Чунг написал в социальной сети X на фоне скандала вокруг предыдущей пресс-секретаря Кэти Закарии, которая покинула пост всего через пять дней после назначения.

"Дамы и господа, похоже, мы нашли новую пресс-секретаря Белого дома!" – написал представитель администрации Трампа.

Видео дня

Во время разговора с представителем Белого дома рэперша заявила, что американская экономика развивается благодаря тому, что страной руководит президент, разбирающийся в бизнесе.

"Президент – бизнесмен по своей сути. Он сумел подняться, даже когда у него на банковском счете не оставалось ни одного доллара", – сказала Минаж.

Она также похвалила Трампа за его позицию на международной арене и способность отстаивать интересы США.

"Он очень стойкий – в том числе и на международной арене. Он четко заявляет им, что нужно нам, а не им. Мы не собираемся платить за то, чтобы им угодить, понятно? Наоборот, это они будут платить нам за возможность быть связанными с США", – заявила артистка.

Минаж также отметила работоспособность президента США. По ее словам, Трамп продолжает работать и проводить предвыборные митинги, хотя мог бы спокойно завершить свой срок.

Артистка назвала его замечательным человеком, который заботится не только о собственном будущем, но и о других республиканцах, участвующих в выборах.

Кроме того, Минаж раскритиковала опросы американских СМИ, назвав их "фейковыми". Она призвала консерваторов не позволять таким публикациям ослаблять желание избирателей голосовать.

На митинге в Мичигане Минаж заявила о любви к Трампу

В тот же день рэперша появилась вместе с президентом США на предвыборном митинге в Мичигане. Там она заявила, что любит Трампа, назвала его олицетворением стойкости и сказала, что после возвращения к власти он изменил атмосферу в стране и подарил американцам надежду на лучшее будущее.

Сам Трамп во время мероприятия также прокомментировал внешность артистки. Он заявил, что заметил ее ягодицы, назвав их "просто невероятно красивыми", а затем добавил, что надеется, что Минаж не обиделась.

Бывшая пресс-секретарь Трампа ушла с поста через пять дней

Возможное появление Минаж в Белом доме обсуждается на фоне кадрового скандала вокруг Кэти Закарии, которая сменила на этом посту Кэролайн Левитт, но проработала всего пять дней.

Ее уходу предшествовал неудачный дебютный брифинг продолжительностью 14 минут. Впоследствии разразился и репутационный скандал: Закария публично называла себя юристкой, однако журналисты выяснили, что она провалила квалификационный адвокатский экзамен.

На фоне критики Дональд Трамп лично посоветовал ей пересмотреть решение оставаться в администрации.

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