Из-за ударов РФ город в Сумской области уже четвертые сутки остается без света

На данный момент нет никаких прогнозов относительно его возобновления.

В городе Конотоп в Сумской области уже четвертые сутки отсутствует электроэнергия после российских ударов в ночь на 24 октября.

Как сообщил мэр города Артем Семенихин, на данный момент никаких прогнозов по восстановлению электроснабжения нет.

"К сожалению, прогнозов относительно света нет. Никаких прогнозов", – написал он в Telegram.

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В эфире Суспильного он отметил, что враг коварно нанес удар по гражданской инфраструктуре города.

"Большая часть города осталась без электричества. Повреждены учебные заведения, больница работает на генераторах", – отметил мэр.

По его словам, вода в Конотопе подается по графику: с 06:00 до 09:00 и с 18:00 до 21:00. Также в городе работают "Пункты несокрушимости".

В "Сумыоблэнерго" заверили, что работы по ликвидации последствий ударов российской армии по энергетическим объектам в Сумской области продолжаются. В то же время сроки выполнения работ напрямую зависят от ситуации с безопасностью и возможности безопасно работать на поврежденных объектах.

Атаки на объекты энергетики в других городах

26 октября россияне атаковали реактивным беспилотником гражданскую инфраструктуру в Черновицкой области. В результате падения обломков БПЛА был поврежден один из объектов энергетики. Вследствие этого в некоторых районах Черновцов пропало электричество.

В целом, по данным Министерства энергетики, на прошлой неделе РФ 126 раз атаковала энергетический и нефтегазовый секторы Украины. За этот период зафиксировано 235 инцидентов, приведших к повреждению энергетической и нефтегазовой инфраструктуры.

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