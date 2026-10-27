Украина ночью сбила всего 2 баллистические ракеты РФ: Воздушные силы назвали количество попаданий

Россияне наносили удары "Искандерами" и различными дронами.

В ночь на 27 октября противник атаковал Украину баллистическими ракетами "Искандер-М/С-400", ударными БПЛА типа Shahed, "Гербера", дронами-имитаторами типа "Пародия". Об этом сообщают Воздушные силы Украины.

Количество ракет, примененных противником, не указано, но говорится, что противовоздушная оборона сбила/подавила 257 вражеских целей, из которых – 2 баллистические ракеты "Искандер-М/С-400". Также сообщается, что ракеты были запущены из Брянской области РФ.

Кроме того, Россия атаковала 280 ударными БПЛА типа Shahed (69 из них – реактивные), "Гербера", дронами-имитаторами типа "Пародия" со следующих направлений: Орел, Миллерово, Курск, Шаталово, Приморско-Ахтарск РФ, ВОТ Донецк, ВОТ АР Крым – Гвардейское.

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По предварительным данным, по состоянию на утро сбито/подавлено 257 вражеских целей: 2 баллистические ракеты "Искандер-М/С-400" и 255 вражеских БПЛА типа Shahed (56 из них – реактивные), "Гербера", дронов других типов. Еще несколько ударных беспилотников остаются в воздухе, боевые действия продолжаются.

В Воздушных силах добавили, что основным направлением удара был Киев. Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 25 точках, а также падение сбитых (обломки) в 16 точках.

Удар по Киеву 27 октября

Как сообщал УНИАН, мэр Киева Виталий Кличко показал разрушения на Южном мосту в столице. По его словам, движение поездов между станциями "Осокорки" – "Червоный хутор" на зеленой ветке метро приостановлено.

Всего в результате атаки России на Киев один человек погиб, а еще 15 пострадали, сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям. Отмечается, что вечером 26 октября в Деснянском районе повреждены корпус университета, общежития, жилые дома и три автомобиля, а также частично разрушено нежилое здание.

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