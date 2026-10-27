Удар РФ по мосту в Киеве: Зеленский заявил о серьёзной эскалации против логистики Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ночная массированная атака российских оккупантов с использованием ракет и дронов свидетельствует о серьезной эскалации против логистики Украины. Об этом глава государства сообщил в Telegram.
По словам президента, число пострадавших в результате российского удара по кампусу университета и прилегающей территории накануне вечером возросло до 12, пятеро из них – студенты и сотрудники университета.
"Пока экстренные службы оказывали помощь людям и ликвидировали последствия первого удара, россияне вновь применили баллистическое оружие", – отметил глава государства.
Как уточнил президент, всего за эту ночь российскими захватчиками было запущено 16 баллистических ракет и более 280 дронов.
"К сожалению, есть жертвы, есть попадания в Киеве, в частности по Южному мосту. Серьёзная эскалация в российской операции против нашей логистики", – подчеркнул Зеленский.
Президент добавил, что оккупанты нанесли удары по Киевской, Винницкой, Запорожской, Днепропетровской, Харьковской, Одесской, Черниговской, Сумской, Донецкой, Херсонской и Черновицкой областям:
"Почти везде российские цели – это энергетика, логистика и обычная городская инфраструктура".
Задержки с поставками средств ПВО
Как подчеркнул президент, "искусственные и длительные задержки в поставках комплектов перехватчиков для "Пatriot" и "Насамс", которые, к сожалению, имеют место в последнее время, напрямую помогают России достигать целей своей террористической кампании".
"Каждая такая задержка – это новый российский удар по тому или иному объекту. К сожалению, удары происходят ежедневно. Россия постоянно предпринимает новые шаги по эскалации конфликта. Необходимо оказать давление на Россию и оказать реальную поддержку Украине, чтобы ситуация изменилась", – заявил Зеленский.
Он поблагодарил всех, кто действительно поддерживает украинскую защиту жизни и кто понимает, насколько важно, чтобы пакеты помощи поступали вовремя.
"Нужно приближать мир и спасать жизни", – подытожил президент.
Удары РФ по Украине
Как сообщал УНИАН, этой ночью украинская противовоздушная оборона сбила или подавила 257 вражеских целей, из которых – лишь 2 баллистические ракеты "Искандер-М/С-400".
В Киеве перекрыли движение через Южный мост после российской атаки.