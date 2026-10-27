Канада все активнее сближается с Европой в обороне, чтобы защититься от Трампа, - Politico

У этого разворота есть и свои пределы.

Канада и Европа хотят застраховать себя от президента США Дональда Трампа. Для этого они обращаются к партнерству в оборонной сфере. Военные и промышленные отношения между Оттавой и европейскими странами сейчас набирают обороты.

Этому способствуют неоднократные угрозы президента США аннексировать Канаду. А также – его подрыв традиционных американских обязательств перед безопасностью Европы, пишет Politico. Но европейские чиновники, дипломаты и аналитики, описывают это сближение как сближение "с условиями".

Прежде всего – ни одна из сторон не хочет полного разрыва с Вашингтоном. Это показывает, насколько деликатным может быть перераспределение союзов. Оттава находится "в фазе сдержанного сближения [с Европой]. Но они не хотят полностью отрываться от США", заявляет бывший помощник генерального секретаря НАТО Камий Гран. Сейчас он возглавляет Европейскую ассоциацию аэрокосмической, оборонной промышленности и безопасности.

Видео дня

Скоро лидеры Евросоюза и Канады встретятся в Монреале на саммите

Там они обсудят, как углубить сотрудничество. В том числе – по критическому сырью и обороне. За последний год – Оттаву приняли в схему ЕС по кредитам на оружие Security Action for Europe (SAFE) объемом 150 миллиардов евро.

СМИ пишет, что Канада также подала заявку на вступление в северноевропейскую военную коалицию, которую возглавляет Великобритания. Хотя не все нынешние ее члены согласны с этим.

Канада также выбрала немецкого производителя подводных лодок – и шведский самолет раннего предупреждения. Это две ее крупнейшие закупки военной техники.

Канада – естественный партнер для северноевропейских стран в вопросах безопасности в Арктике. На вопрос – насколько тесно Канада должна быть интегрирована в оборонную политику Европы – министр обороны Норвегии Торе Сандвик ответил: "Очень тесно. Это арктическая страна, страна Большой семерки и большая экономика".

Канада начинает не с нуля

Она – член-основатель НАТО. Также – она возглавляет Многонациональную бригаду альянса в Латвии. А канадский авиастроитель Bombardier тесно сотрудничает с европейскими аэрокосмическими компаниями – такими, как Saab.

Для Европы Канада – это "простой партнер, каким не являются некоторые другие страны". В частности, это касается Австралии, Японии и Южной Кореи, ведь они находятся далеко. А Турция создает политические проблемы, считает Ананд Сундар – специальный советник директора Европейского совета по международным отношениям.

"Многое происходит за пределами ЕС. Поскольку НАТО пытается стать более европеизированной – встает вопрос, как это сделать, не оставляя при этом Канаду в стороне", - отметил он.

На фоне предупреждений о том, что Россия может напасть на НАТО уже к 2030 году – у Канады есть то, что нужно европейским производителям оружия. Это критическое сырье, опыт ведения военных действий в Арктике и десятилетиями наработанная экспертиза в континентальной противовоздушной обороне.

Доступ в Европу – но с ограничениями

В материале говорится, что доступ Канады к схеме SAFE вовсе не означает, что все новые оборонные инструменты ЕС теперь автоматически открыты для Оттавы.

Сейчас внимание сместилось на переговоры о семилетнем бюджете ЕС. Будут ли третьи страны иметь право на участие в оборонной и космической программе на 131 миллиард евро, которую предложила Еврокомиссия?

Такие страны, как Швеция, Германия, Нидерланды и Польша – открыты для более широкого участия. А вот Франция, Греция и другие хотят отдать приоритет именно европейским компаниям. Европарламент дал понять, что готов пустить третьи страны при определенных условиях.

"Переговоры по бюджету ЕС – это то, где будет решаться глубина интеграции Канады в оборонные схемы. Это продолжающаяся дискуссия. И до самой последней минуты все остается открытым", - заявляет Сундар.

Идея открыть доступ к оборонным деньгам Европейского фонда конкурентоспособности "больше нацелена на Канаду и Великобританию", чем на США, добавил один дипломат. По его мнению, требование о том, чтобы третьи страны финансово участвовали в этой программе – делает участие Вашингтона маловероятным.

Хотя Канада и заключила сделку об участии в закупках, которые финансируются через SAFE, почти год назад – была объявлена только одна небольшая сделка. Это контракт на 10 миллионов канадских долларов на поставку тактических радиостанций в Польшу. Министр обороны Канады Дэвид Макгинти, однако, оптимистично настроен. По его словам – "будет и больше".

Сообщается, что углубление оборонного сотрудничества между Канадой и Европой в основном иллюстрируется двусторонними соглашениями. Это соглашения между Оттавой и европейскими столицами. Этим летом правительство Канады выбрало немецкого судостроителя TKMS – отвергнув предложение южнокорейского Hanwha Ocean. Выбор был сделан в пользу постройки нового флота из 12 неядерных подводных лодок.

Осторожное хеджирование от США

Крупным испытанием готовности Канады развернуться от США к Европе – станет ее выбор того, что она купит – американские истребители F-35 или шведские Gripen E. Канада заменяет свой стареющий флот истребителей CF-18.

СМИ пишет, что она планировала купить 88 истребителей F-35. И уже обязалась взять 16 из них. Оставшиеся 72 – находятся на пересмотре у правительства премьер-министра Марка Карни. И возможно – компания Lockheed Martin получит отказ в пользу Saab.

В материале говорится, что покупка шведских самолетов – рассердит администрацию Трампа. А торговые отношения и так уже под напряжением. Экономические связи Канады с США – гораздо больше, чем ее связи с ЕС. Ранее посол США в Канаде Пит Хукстра конкретно предупредил, что если Канада купит шведские самолеты вместо оставшихся F-35 – это будет иметь последствия для NORAD - Североамериканского командования воздушно-космической обороны.

"NORAD – важнейший элемент обороны Канады – не является частью НАТО. А двусторонним соглашением с США. Это и объясняет часть ограничений", подчеркнул Гран.

Другие новости о Канаде и Европе

Ранее УНИАН сообщал, что Трамп пригрозил Европе "серьезными пошлинами" из-за дружбы с Канадой. Он назвал "смешным" то, что Оттава может стать ассоциированным членом, как это ранее в тот же день предложила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

В то же время стало известно, что Канада поможет Украине деньгами после ссоры с США. Оттава и Брюссель рассчитывают определиться с суммой канадского взноса до начала октябрьского саммита ЕС в Монреале.

Вас также могут заинтересовать новости: