Лубинец: В Олешках начался 'режим тишины'

Перемирие в Олешках должно обеспечить проведение операции в городе, переживающем гуманитарную катастрофу.

В районе временно оккупированного города Олешки Херсонской области с 3:00 27 октября ввели режим прекращения огня для проведения гуманитарной миссии. О начале "режима тишины" сообщил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец. В министерстве обороны России также подтвердили прекращение огня.

По словам украинского омбудсмена, режим прекращения огня на определенных территориях, связанных с гуманитарной миссией, начался в 3:00 по киевскому времени и в 4:00 по московскому.

"Стороны соблюдают договоренности, которых мы достигли как руководители переговорных групп с российским уполномоченным по правам человека Яной Лантратовой", – сообщил Лубинец.

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Он подчеркнул, что прекращение огня происходит в рамках гуманитарной миссии, которую Украина проводит совместно с российским уполномоченным по правам человека Яной Лантратовой при посредничестве и координации первой леди США Мелании Трамп.

Лубинец пообещал и в дальнейшем информировать общество о ходе событий, при этом поставив на первое место безопасность мирных жителей Олешко и соблюдение достигнутых договоренностей.

В Министерстве обороны России заявили, что в связи с подготовкой к гуманитарной операции в районе Олешек российские войска прекратили огонь на Херсонском направлении.

"В связи с подготовкой к проведению гуманитарной операции в районе населенного пункта Олешки Херсонской области, Вооруженными Силами Российской Федерации прекращен огонь на херсонском направлении и введен "режим тишины" с 4 часов 00 минут 27 октября 2026 года", – говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

Как договаривались о перемирии в Олешках

Ранее Белый дом сообщил, что первая леди США Мелания Трамп добилась заключения перемирия между Украиной и Россией во временно оккупированных Олешках. Город, по сообщениям, страдает от гуманитарной катастрофы.

Накануне украинский и российский генеральные штабы заявили, что с ночи 27 октября в определенном районе введут прекращение огня для проведения гуманитарной операции.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков также подтвердил согласие России на прекращение огня в Олешках. Дмитрий Лубинец, со своей стороны, сообщал, что в городе должна быть проведена гуманитарная операция с введением режима тишины.

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