В Украине подорожали дизель и автогаз: сколько стоит топливо на АЗС

Средняя цена дизтоплива выросла на 24 коп./л, до 104,19 грн/л.

В Украине средняя стоимость дизельного топлива и автогаза выросла, тогда как бензин А-92 подешевел, а цена А-95 осталась неизменной, пишет"НафтоРынок" со ссылкой на данные мониторинга цен на топливо на АЗС.

Средняя цена дизтоплива выросла на 24 коп./л, до 104,19 грн/л. Средняя стоимость LPG поднялась на 61 коп., до 55,60 грн/л.

В то же время средняя цена бензина А-95 осталась на уровне 90,73 грн за литр. При этом бензин А-92 подешевел на 20 копеек – до 86,38 грн за литр.

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Цены на АЗС отличаются в зависимости от сети. Бензин А-95 продается по цене от 87,99 до 95,90 грн за литр, А-92 – от 82,49 до 87,90 грн. Дизельное топливо стоит от 100,99 до 108 грн за литр, а автогаз – от 52,49 до 57,90 грн.

В SOCAR бензин А-95 теперь стоит 95,90 грн/л, А-95+ – 98,90 грн/л. Цена автогаза в сети осталась на уровне 56,50 грн/л. Самая низкая цена А-95+ среди утренних предложений у AMIC: 91,73 грн/л.

После повышения на 1 грн/л WOG продает LPG по 57,90 грн/л, OKKO – по 57,50 грн/л, UKRNAFTA – по 53,90 грн/л. В Киеве KLO установила цену 55,90 грн/л, AMIC – 56,02 грн/л. Во Львове, Одессе и Днепре автогаз AMIC стоит 56,90 грн/л.

Самые низкие цены на бензин, дизель и автогаз

Самые низкие цены в выборке "НафтоРынка":

- А-95: 87,99 грн/л в БРСМ-Нафты в Киеве, Харькове, Львове, Одессе, Днепре и Полтаве, а также в "ВостокГаз" в Днепре;

- Дизельное топливо: 100,99 грн/л в "БРСМ-Нафте" в Киеве, Харькове, Львове, Одессе, Днепре и Полтаве;

- LPG: 52,49 грн/л в "БРСМ-Нафте" в Киеве и Одессе.

Цены на топливо – последние новости

26 октября цены на топливо в Украине выросли, причем больше всего подорожал автогаз – в среднем на 1,73 грн/л.

Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко рассказал, что цены на дизельное топливо в Украине могут вырасти еще на 2–3 гривны за литр, если мировые цены на топливо останутся высокими. По его словам, Украина почти полностью зависит от импорта топлива, поскольку собственные нефтеперерабатывающие мощности уничтожены.

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