Он отметил мужественность украинцев, которые взяли в руки оружие, чтобы защитить родных, свой дом и государство.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный обратился к украинцам в годовщину полномасштабного вторжения России в Украину. Он подчеркнул, что основа нашей стойкости - люди.

"Обычные люди. Обычные Герои. Среди нас. С нами в строю. Это люди, которые взяли в руки оружие, чтобы защитить своих родных, свои дома и свою страну от вражеской неспровоцированной и неоправданной агрессии. Это люди, которые сейчас, в эту минуту, бьют оккупанта, держат позиции, мерзнут в холодной, но родной земле, спасают жизнь собратьям, помогают армии всем, чем только можно помочь", - отметил Валерий Залужный.

По его словам, за 9 лет войны украинцы стали крепче бетона и стали, потому что мы "помним примеры несокрушимости защитников ДАПа и Азовстали".

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"Благодарю вас, украинцы! Всем, кто служит в рядах Вооруженных Сил и других составляющих сил обороны Украины, - уважение и глубокая благодарность. Всем, кто помогает, поддерживает, верит - земной поклон. Всем павшим за свободу - Вечная память и почет. Мы выстоим. И победим", - подытожил главнокомандующий.

Война в Украине

За год полномасштабного вторжения в Украину России не удалось реализовать свои планы по захвату украинских территорий. Оккупанты не смогли захватить Луганскую и Донецкую область, не удалось им захватить Киев за три дня".

Как сообщает Генштаб ВСУ, за этот год Россия потеряла 146 тысяч 820 своих вояк. За сутки украинские защитники уничтожили 970 оккупантов.

Президент Владимир Зеленский 24 февраля, в годовщину широкомасштабного вторжения России, также обратился к украинцам.

Несколько ранее журналисты рассказали, что происходило за кулисами на политической арене в последние часы перед вторжением в 2022 году.

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