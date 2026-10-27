В России заявляют, что администрация Дональда Трампа всё лучше понимает преимущества экономического сотрудничества с Москвой.

До конца года Россия и США могут подписать еще один или два совместных проекта в дополнение к соглашению о дизельном топливе, пишет Le Monde.

Кирилл Дмитриев, близкий соратник Владимира Путина, утверждает, что экономическое сотрудничество между двумя странами неизбежно. Управляющий директор Американско-российской торговой палаты в Москве Роберт Эйджи не скрывает восторга от сближения США и России, а также прогнозирует углубление экономических связей.

Эйджи, присутствовавший на Веронском евразийском экономическом форуме в Стамбуле, заявил, что Россия и США могут заключить новые соглашения уже до конца года.

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"До конца года будет подписано еще один или два российско-американских проекта – в дополнение к соглашению о дизельном топливе", – прогнозирует он.

По словам Эйдзи, санкции нанесли ущерб американским компаниям, при этом принеся выгоду китайскому бизнесу.

"Санкции нанесли ущерб американским компаниям, принеся при этом выгоду китайским фирмам – и Трамп это понял", – сказал управляющий директор торговой палаты.

Он также заявил: "Наши цели совпадают (...). Мы четко чувствуем, что приближаемся к завершению этого конфликта".

В свою очередь Дмитриев заявил, что экономическое сотрудничество с Россией неизбежно. Он связал это с возвращением Дональда Трампа в Белый дом в 2025 году.

"Экономическое сотрудничество с Россией неизбежно", – подчеркнул Дмитриев.

По его словам, представители администрации Трампа все лучше понимают значение сотрудничества с Москвой для интересов Соединенных Штатов.

"В администрации Трампа все лучше понимают, что сотрудничество с Россией жизненно важно для национальных интересов Соединенных Штатов", – заявил соратник Владимира Путина в комментарии изданию Le Monde.

Дмитриев также рассказал, что 5 сентября общался со Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером.

"Стив и Джаред играют ключевую роль в поиске реалистичных компромиссов", – отметил он.

Россия рассчитывает на возвращение европейских компаний к совместным проектам с США

Москва также надеется на сотрудничество с европейскими политиками и компаниями, которые могут быть заинтересованы в экономических связях с Россией.

Дмитриев заявил, что европейские компании, в частности французские, якобы уже обращаются к российской стороне с желанием присоединиться к российско-американским проектам, которые в настоящее время обсуждаются.

По словам Дмитриева, сотрудничество между Европой и Россией также может возобновиться благодаря политическим силам, более лояльным к Москве. Среди них он назвал немецкую ультраправую партию "Альтернатива для Германии" (AfD).

Дмитриев планирует пригласить ее представителей в Москву в декабре в рамках подготовки к экономическому форуму, который должен состояться в России во втором квартале 2027 года.

РФ и США – сближение и совместные проекты

Как сообщал УНИАН, президент США Дональд Трамп обязался закупить почти 5 миллионов тонн российского дизельного топлива. Во время встречи во Флориде представители американской стороны неожиданно сообщили об этой сделке и призвали украинскую делегацию согласиться и прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.

Кроме того, представители президента США Дональда Трампа Стив Виткофф и Джаред Кушнер предлагали возобновить поставки российской нефти и газа в Европу через Украину в рамках послевоенного экономического сотрудничества.

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