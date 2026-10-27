Путинистка Долина лишилась нового альбома из-за атак ВСУ

Российская певица готовила к премьере новый альбом и песню, однако из-за сбоев в облачном хранилище потеряла материалы, которые теперь придется собирать заново.

Российская певица Лариса Долина потеряла часть музыкальных материалов, которые готовила к выходу нового альбома. Причиной стали перебои в работе облачного хранилища компании "Яндекс", начавшиеся после атак беспилотников на датацентры, пишут российские СМИ.

По словам менеджера певицы Сергея Пудовкина, из-за технических проблем исчезли композиции, которые готовили к релизу. В частности, команда планировала выпустить новую песню "Крылья".

"Действительно, песни "улетели", в том числе из нового альбома Ларисы Долиной. Мы готовили премьеру, релиз новой песни "Крылья"", – рассказал Пудовкин.

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Он добавил, что теперь команде придется заново собирать композиции. Некоторые важные части песен сохранились на жестких дисках, однако только в виде отдельных звуковых дорожек. Из-за этого восстановление музыкальных материалов потребует дополнительной работы.

Накануне о потере музыкальных материалов сообщил российский певец-путинист Олег Газманов. По его словам, значительная часть неопубликованных композиций хранилась в облачном хранилище "Яндекса".

"К сожалению, большая часть материала погибла. У меня весь материал был в облаке на "Яндексе". У меня трагедия, я потерял очень много песен", – заявил Газманов.

Атака на датацентры "Яндекса"

Как сообщал УНИАН, в ночь на 9 октября беспилотники атаковали датацентр "Яндекса" в Калуге. В результате удара были повреждены несколько модулей объекта, которые, по сообщениям, полностью выведены из строя.

Ночью 11 октября взрывы прогремели в Владимирской области России. В городе Владимир был поражен еще один датацентр компании. Объект мощностью 50 МВт, рассчитанный на 2880 ИТ-стоек, является важным элементом инфраструктуры российского технологического гиганта.

Кроме того, 8 октября после атаки беспилотников произошел пожар на территории крупнейшего датацентра "Яндекса" в городе Сасово Рязанской области. По имеющимся сообщениям, объект полностью прекратил работу, а пользователи облачной платформы Yandex Cloud столкнулись с масштабными техническими сбоями.

Politico писало, что удары Украины по дата-центрам "Яндекса" создают серьёзные проблемы для России и указывают на появление нового фронта в войне.

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