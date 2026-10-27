'Буданов едва сдерживал гнев': США предлагали возобновить транзит газа РФ через Украину, – Le Monde

В Киеве опасаются, что такая схема вновь сделает Украину зависимой от Москвы.

Представители президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер предлагали возобновить поставки российской нефти и газа в Европу через Украину в рамках послевоенного экономического сотрудничества. Украина могла бы получать доходы от транзита, однако такая схема вызвала беспокойство украинской делегации из-за риска усиления зависимости от России. Об этом говорится в материале французского издания Le Monde.

Во время встречи в гольф-клубе Шелл-Бэй в Галландейл-Бич 9 октября Уиткофф и Кушнер обсуждали не только мирные переговоры, но и перспективы масштабного экономического сотрудничества после завершения войны.

По данным Le Monde, Уиткофф представил идею регионального плана процветания, который должен был охватить Украину, Европу и Россию. Одной из его составляющих могло стать возобновление полноценной работы трубопроводов, по которым российская нефть и газ поставлялись в Европу через украинскую территорию.

Видео дня

Американский представитель утверждал, что такая схема могла бы принести Украине доходы от транзита, а европейским потребителям – помочь снизить расходы на энергоносители.

Идея американских представителей вызвала резкую реакцию главы Офиса президента Украины Кирилла Буданова. По информации Le Monde, он был возмущен предложением, которое, по его мнению, фактически могло поставить Киев в зависимость от Москвы.

"Кирилл Буданов едва сдерживает гнев", – так издание описало состояние чиновника в тот день.

"Наша модель – не Беларусь, а Польша!" – ответил Буданов.

После этого встреча прервалась. Буданов позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому, который, по описанию издания, посоветовал ему не демонстрировать свои эмоции.

Переговоры впоследствии возобновились, однако разговор продолжился вокруг других экономических договоренностей, в частности касающихся российского дизельного топлива.

Уиткофф и Кушнер рассматривали экономические договоренности с Россией как возможный инструмент для завершения войны. Они подчеркивали потенциальные выгоды для различных сторон, в частности прибыль от сотрудничества в энергетической сфере.

В то же время украинская делегация опасалась, что восстановление деловых отношений между Вашингтоном и Москвой будет происходить в ущерб интересам Украины. Особое беспокойство вызывала перспектива возвращения российских энергоносителей на европейский рынок до окончания войны.

Мирные переговоры – последние новости

Как сообщал УНИАН, в документе, который специальный представитель президента США Стив Уиткофф передал российскому диктатору Владимиру Путину после переговоров в Осло, содержатся предложения американской стороны по завершению войны.

Президент Зеленский заявил, что документ содержит различные направления и предложения американской стороны, в частности касательно подходов к безопасности Украины. Он добавил, что Украина имеет четкие позиции по некоторым вопросам, которые не могут стать предметом компромисса.

Вас также могут заинтересовать новости: