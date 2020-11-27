Граждане Украины в 2019 году получили больше всего разрешений на проживание в странах, входящих в Европейский Союз.
Об этом сообщила Статистическая служба ЕС (Евростат).
Всего в 2019 году в Евросоюзе было выдано около 3 миллионов первых разрешений на жительство. По сравнению с 2018 годом больше на 6% или на 163 тыс.
В прошлом году наибольшее количество разрешений было выдано в связи с трудоустройством (41%), а также по семейным причинам (27%) и образовательным причинам (14%). Другие причины, в том числе и международная защита, составили 18%.
В 2019 году Польша выдала четвертую часть от всех разрешений на проживание в Евросоюзе гражданам из стран, не являющихся членами ЕС (724 тыс. или 25%). Далее идет Германия (460 тыс. или 16%), Испания (320 тыс. или 11%), Франция (285 тыс. или 10%) и Италия (176 тыс. или 6%).
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Больше всего в Евросоюзе разрешений для трудоустройства выдала Польша - 52% или 625 тыс., из них 551 разрешение было выдано украинцам.
Франция выдала больше разрешений для обучения (23% или 90 тыс.), Германия - разрешений по семейным причинам (21% или 167).
Больше всего разрешений на проживание в Евросоюзе в 2019 году было выдано гражданам Украины - 757 тыс. Украинцы занимают первое место по количеству полученных разрешений среди всех лиц, кому они были выданы. Почти четыре из пяти таких разрешений выдала Польша. В частности, 87% украинцев получили разрешение для трудоустройства.
На втором месте идут граждане Марокко - им было выдано 133 тыс. разрешений, из которых 47% выдала Испания.
На третьем месте - граждане Индии, которым было выдано 131 тыс. разрешений, из них 19% в Германии.
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