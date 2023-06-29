Экс-настоятель Лавры находится под домашним арестом до 1 июля.

В Киевской областной прокуратуре опровергли информацию о том, что срок действия домашнего ареста митрополита Павла завершился.

В частности, в прокуратуре напомнили, что сегодня ряд Telegram-каналов и медиа распространили информацию о том, что подозреваемому в разжигании религиозной вражды и оправдании действий РФ митрополиту УПЦ (МП) Павлу не продлили меру пресечения.

"Указанная информация не соответствует действительности. Бывшему настоятелю Киево-Печерской Лавры избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного средства контроля, срок которого истекает 1 июля 2023 года", - говорится в сообщении.

Напоминается, что по постановлению суда митрополит обязан носить электронный браслет и воздерживаться от общения со свидетелями и потерпевшими по делу.

В то же время, прокурором 26 июня подал в суд ходатайство о продлении срока действия меры пресечения. Соломенский районный суд Киева назначил заседание на 11:00 30 июня.

В прокуратуре также уточнили, что сегодня экс-настоятель лавры прибыл в ГУ СБУ в г. Киеве и Киевской области для проведения следственных действий, где ему повторно было вручено ходатайство о продлении срока действия меры пресечения.

Дело Паши "Мерседеса"

В начале апреля экс-настоятелю Лавры вручили подозрение в разжигании межконфессиональной вражды и отрицания действий страны-агрессора. Суд отправил его под домашний арест и запретил общение с верующими.

29 мая срок действия домашнего ареста продолжили еще на месяц.

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