В Киевской областной прокуратуре опровергли информацию о том, что срок действия домашнего ареста митрополита Павла завершился.
В частности, в прокуратуре напомнили, что сегодня ряд Telegram-каналов и медиа распространили информацию о том, что подозреваемому в разжигании религиозной вражды и оправдании действий РФ митрополиту УПЦ (МП) Павлу не продлили меру пресечения.
"Указанная информация не соответствует действительности. Бывшему настоятелю Киево-Печерской Лавры избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного средства контроля, срок которого истекает 1 июля 2023 года", - говорится в сообщении.
Напоминается, что по постановлению суда митрополит обязан носить электронный браслет и воздерживаться от общения со свидетелями и потерпевшими по делу.
В то же время, прокурором 26 июня подал в суд ходатайство о продлении срока действия меры пресечения. Соломенский районный суд Киева назначил заседание на 11:00 30 июня.
В прокуратуре также уточнили, что сегодня экс-настоятель лавры прибыл в ГУ СБУ в г. Киеве и Киевской области для проведения следственных действий, где ему повторно было вручено ходатайство о продлении срока действия меры пресечения.
Дело Паши "Мерседеса"
В начале апреля экс-настоятелю Лавры вручили подозрение в разжигании межконфессиональной вражды и отрицания действий страны-агрессора. Суд отправил его под домашний арест и запретил общение с верующими.
29 мая срок действия домашнего ареста продолжили еще на месяц.