Он появился в окружении своих прихожан в хорошем настроении.

Бывший наместник Киево-Печерской лавры Павел Лебедь (Паша "Мерседес") приехал к прихожанам. Срок меры пресечения в виде домашнего ареста истек.

Скандальный митрополит появился перед прихожанами в Лавре, об этом сообщило сообщество "Союз православных журналистов" в Telegram.

На кадрах видно, как прихожане окружили митрополита и целовали ему руки, а тот благословлял их.

В чем обвиняют Пашу "Мерседеса"

В начале апреля митрополит Павел получил подозрение от СБУ в разжигании межконфессиональной вражды и отрицания действий агрессора. Суд избрал ему меру пресечения - митрополита отправили под домашний арест с электронным браслетом.

Сам митрополит заявлял, что якобы не может находиться под домашним арестом. Мол, в доме, где он находится, нет, где спать, а также тепла и света. Журналисты нашли этот дом и опровергли заявления Павла.

29 мая митрополиту УПЦ МП Павлу Лебедю по прозвищу "Мерседес", которого СБУ подозревает в ряде преступлений, продолжили мера пресечения в виде домашнего ареста на 30 суток. Сегодня этот срок истек.

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