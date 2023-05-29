Сторона защиты просила судей отпустить митрополита под личное обязательство.

Экс-наместнику Киево-Печерской лавры, митрополиту УПЦ МП Павлу Лебедю по прозвищу "Мерседес", которого СБУ подозревает в ряде преступлений, продлили меру пресечения в виде домашнего ареста.

Как сообщает "Суспільне", адвокаты подозреваемого просили изменить меру пресечения на личное обязательство и снять с него электронный браслет, утверждая, что ему нужны постоянные обследования врача в связи с заболеванием – сахарным диабетом.

Однако судьи Соломенского районного суда города Киева приняли решение удовлетворить ходатайство прокурора и продлили круглосуточный домашний арест до 1 июля. Павла обязали и в дальнейшем носить электронный браслет.

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На судебном заседании подозреваемый в оправдании вооруженной агрессии РФ и унижении граждан в связи с религиозными убеждениями митрополит отрицал любые обвинения и утверждал, что "не является врагом".

"То, что нам прилепили прокуроры Московский патриархат, и то, что я разжигаю вражду – неправда. Мы исповедуем миролюбие. Я не согласен с прокурором. Я за два месяца ничего не нарушал. Я за государство болею, хочу окончания российской агрессии. Мне интересно, почему я "Мерседес"? Я никогда не был врагом. На основании чего мне приписывают меру пресечения? Я понял, что это политическое", – заявил подозреваемый.

Обратившись к прокурору и следователю СБУ он заявил: "Вам не стыдно, что вы пишете? Одному и второму".

Кроме этого, подозреваемый утверждал, что к нему якобы обращались из ПЦУ и предлагали "решить вопрос".

"Ночью был звонок с переводчиком, если вы перейдете к Епифанию, все обвинения снимут. Я не иду на компромиссы с Богом. У меня есть УПЦ, и прошу больше мне не звонить ночью. Я прошу, чтобы не было браслета, и ездить хотя бы два раза в месяц в Лавру", – заявил он в суде.

Дело митрополита УПЦ МП Павла - что надо знать

В начале апреля Лебедь получил подозрение от Службы безопасности Украины. Его подозревают в разжигании межконфессиональной вражды и отрицании действий агрессора. Вскоре суд избрал ему меру пресечения – митрополита отправили под домашний арест с электронным браслетом.

Митрополит заявлял, что якобы не может находиться под домашним арестом. Мол, в доме, где он находится, негде спать, а также нет тепла и света. Журналисты нашли этот дом и опровергли заявления Павла.

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