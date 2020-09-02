Президент признался, что всегда очень любил приезжать в Одессу.

Президент Украины Владимир Зеленский записал совместное видео с известным одесским комиком Олегом Филимоновым, в котором поздравил одесситов с днем города.

Ролик опубликован в Telegram-канале президента.

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«Я очень хочу поздравить с днем рождения Одессу. Мы хотим менять Украину, мы хотим менять Одессу. Но ни в коем случае не менять людей, внутреннюю красоту этих людей», - отметил президент.

Зеленский признался, что всегда очень любил приезжать в Одессу, и чувствует себя там как дома.

«Там всегда вкусно, всегда тепло, всегда красиво, и большое количество умных и талантливых людей», - подчеркнул он.

Олег Филимонов, в свою очередь, подчеркнул, что обязан своему городу всем, что у него есть.

Одесса – день города 2020

День города в Одессе отмечается 2 сентября. В нынешнем году Одесса отмечает 226 годовщину со дня основания.

По информации официального сайта одесского горсовета, официальная часть праздничных мероприятий по случаю дня города начнется в 10:00, с поднятия флага на Думской площади.

На вечер на Потемкинской лестнице запланирован концерт и праздничный фейерверк.

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Автор: Дмитрий Захаров