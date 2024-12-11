По словам ученого, если люди погибают или ранены, это так или иначе будет влиять на демографическую ситуацию.

Вопрос снижения мобилизационного возраста должны решать Министерство обороны, Генеральный штаб ВСУ и военные. Об этом заявил доктор экономических наук, заместитель директора Института демографии и проблем качества жизни НАН Украины Александр Гладун в интервью "Радио Свобода".

"Мы (демографы) вообще не дискутируем этот вопрос. По моему мнению, это вопрос не демографов или политиков, это вопрос Министерства обороны и Генерального штаба, и они должны рассчитывать свою потребность в военнослужащих, и в зависимости от этого решать вопрос о призыве", - сказал он.

В то же время, по его словам, людей нужно готовить, чтобы они учились военному делу.

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"У нас наименьший в истории уровень рождаемости был в 2001 году. Соответственно, плюс-минус пять лет - это как раз тот контингент, которому сейчас 18-25 лет. Действительно, это самый маленький контингент. Если люди погибают или ранены, это так или иначе будет влиять на демографическую ситуацию. Но с другой стороны, у нас сейчас средний возраст матери при рождении ребенка - 28 лет, а отца - 31 год. Это средний возраст. Части родителей - далеко за 30 лет, они тоже могут погибнуть. То есть это очень сложный вопрос", - заявил Гладун.

С другой стороны, как подчеркнул демограф, это вопрос безопасности страны.

"Если мы не выстоим, то о демографии какой страны мы будем говорить? К тому же стоит посмотреть, что происходит на оккупированных территориях. Там принудительно выдают российские паспорта, и эту же молодежь без всяких разговоров призывают в армию и заставляют воевать", - подчеркнул он, добавив, что вопрос снижения мобилизационного возраста должны решать военные.

Украинская демография - последние новости

В условиях полномасштабной войны рождаемость в Украине резко сократилась, углубив демографический кризис, который и так усиливается в течение последних 10 лет. По словам экспертов, сама война и связанная с ней мобилизация играет здесь лишь опосредованную роль.

Ранее первый заместитель министра социальной политики Дарья Марчак сообщила, что к 2040 году в Украине может остаться примерно 25 млн населения.

Заслуженный врач Украины, доктор медицинских наук Ольга Богомолец недавно заявила, что украинская нация может исчезнуть через 180 лет, если демографическая ситуация останется неизменной.

Сейчас Украина имеет самую низкую рождаемость и самый высокий уровень смертности на планете. Такое заявление со ссылкой на данные Минюста сделала член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации, народный депутат Виктория Вагнер.

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