По словам доктора медицинских наук, сейчас в Украине продолжается огромное увеличение смертности.

Украинская нация может исчезнуть через 180 лет, если демографическая ситуация останется неизменной. Такое мнение высказала заслуженный врач Украины, доктор медицинских наук Ольга Богомолец в эфире Вечір.LIVE.

По ее словам, в Украине сейчас продолжается безумное, катастрофическое увеличение смертности и уменьшение рождаемости.

"Если это будет двигаться в такой модели, то не учитывая цифры потерь на войне и эмиграции украинцев, сегодня мы не имеем официальных цифр. Только учитывая рождаемость и смертность, украинская нация обнуляется через 180 лет", - пояснила врач.

Богомолец подчеркнула, что речь идет о шести поколениях по 30 лет.

"Ноль остается, то есть, конечно, территории останутся, кто-то на них будет сеять зерно, кто-то будет, но это будут уже не украинцы", - добавила она.

Демографическая ситуация в Украине - последние новости

Ранее социолог Евгений Головаха рассказал, как вернуть домой украинцев после окончания войны. По его словам, для этого нужно создать соответствующие условия, тогда ситуация станет более позитивной.

Также Головаха отметил, что из-за демографического кризиса в Украине уже существует большая проблема на рынке труда, поэтому придется привлекать работников из других стран для обеспечения рабочих мест. В то же время он отметил, что для этого нужно создать необходимую инфраструктуру.

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