По его словам, мы сможем говорить об уменьшении мобилизационного возраста, когда будем иметь четкую позицию нашего главнокомандующего ВСУ.

Сейчас в Украине нужно преодолеть коррупцию в процессе мобилизации, а относительно снижения мобилизационного возраста нужно услышать обоснованное мнение главнокомандующего ВСУ Александра Сирского. Об этом заявил старший лейтенант и бывший командир 4-й роты 47-й механизированной бригады Николай Мельник в эфире Радио Свобода.

"Проблема не в том, что у нас нет, кого мобилизовать в той возрастной группе, которая сейчас должна быть мобилизована в соответствии с законом, а в том, что мы имеем тотальную коррупцию в этой сфере. Поэтому, когда мы говорим о дискуссии, с какого возраста, я думаю, все же, нужно говорить, как преодолевать коррупцию, которая уже есть. Иначе любое уменьшение возраста будет иметь половинчатые последствия. По моему мнению, в то же время нужно ликвидировать те проблемы в мобилизации и военной подготовке, которые сейчас есть", - сказал он.

Мельник подчеркнул, что на сегодня людей, которые избежали мобилизации незаконным способом больше, чем мобилизованных.

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Кроме того, он отметил, что "мы сможем говорить об уменьшении или не уменьшении мобилизационного возраста, когда будем иметь четкую позицию нашего главнокомандующего".

"Потому что, с одной стороны нам говорят: нет, нам это не надо, мы справляемся. С другой стороны, если спросить командиров бригад, сколько у вас пехоты, какая укомплектованность, какой средний возраст, то думаю, ответ может очень не понравиться нашему населению. И мы исходим из того, что война будет продолжаться... Я не готов сказать. Я все же хочу услышать мнение нашего главкома, которое будет обосновано", - пояснил лейтенант.

Мобилизация в Украине

Как сообщал УНИАН, ранее Мельник ответил на вопрос, надо ли снижать мобилизационный возраст в Украине до 18 лет.

"У нас есть простой выбор - или мы победим коррупцию, и параллельно пойдет тотальная мобилизация, или... Поймите правильно, наша армия сейчас приближается к стандартам "рабоче-крестьянской". Село и рабочие. Извините, но что-то ни одного ребенка чиновников я там не увидел, то есть тех, кто может "отмазаться", - отметил боец. - Два миллиона уклонистов, которые сейчас за пределами Украины, они же не просто так выехали - кто-то им помог. У нас даже есть эти фамилии, уже есть приговоры. Только люди почему-то не сидят".

По его мнению, всем необходимо признать, что служба - это общее дело.

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