Ранее выяснилось, что уволить офицера из армии во время войны невозможно, только перевести на другую должность.

Глава Одесского территориального центра комплектования Евгений Борисов, у которого журналисты нашли незадекларированную недвижимость в Испании, уже уволен с должности. Об этом в эфире "24 канала" сообщила начальница объединенного пресс-центра оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

"Решение Ставки Верховного Главнокомандующего, оглашенное 23 июня, реализовали: полковник Борисов уволен с должности начальника областного территориального центра комплектования Одесской области. Сейчас проходит процедура – она имеет определенную протяженность во времени – передачи должности и последующей плановой реализации офицера", – сообщила Гуменюк.

Она подчеркнула, что военные никак не препятствуют правоохранителям в их расследовании касательно Борисова. В то же время Гуменюк утверждает, что военные "не добавляют" правоохранителям никакой информации кроме той, которую официально запросили.

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В настоящее время обязанности главы одесского ТЦК исполняет штатный заместитель Борисова, как это предусмотрено должностными инструкциями. Полноценный новый начальник будет назначен позднее.

Скандал с одесским военкомом

На прошлой неделе "Украинская правда" опубликовала материалы журналистского расследования в отношении главы одесского ТЦК Евгения Борисова. Как выяснилось, за время полномасштабного вторжения РФ в Украину семья военкома обзавелась дорогой недвижимостью в Испании и несколькими автомобилями

После вспыхнувшего скандала президент Зеленский поручил военному командованию уволить Борисова с должности. Но в СНБО уточнили, что выгнать Борисова из армии все равно не смогут, он просто получит какую-то другую должность.

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