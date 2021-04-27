В Украине за минувшие сутки заболели коронавирусом 7 915 людей – больше всего инфицированных зарегистрировали в Киеве.

В Украине вчера, 26 апреля, выявили 7 915 новых случаев COVID-19. Среди заболевших за вчера - 336 детей и 202 медработники. Также 17 391 пациент выздоровел, а 432 умерли от осложнений заболевания. В больницы с подозрением или диагнозом COVID-19 попал 1 650 человек.

Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

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За сутки количество выздоровевших более чем вдвое превысило число новых случаев заражения.

Больше всего заражений за сутки обнаружили в Киеве (869), Полтавской (651), Донецкой (588), Одесской (580) и Запорожской (552) областях.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

С начала пандемии в Украине заболели 2038248 человек, выздоровели - 1596829, летальных случаев - 42950. Активными больными остаются 398469 пациентов.

За данным СНБО Украина находится на 16-м месте в мире по числу заболевших и на 18-м — по количеству смертей от коронавируса.

Тест на коронавирус в Украине

Лаборатории 25 апреля сделали 72 239 тестов на коронавирус: методом ПЦР — 35 761, методом ИФА — 15 133. Также сделали 21 345 експрестестів на антиген к вирусу.

За все время в Украине провели почти 9,3 млн ПЦР-тестов.

Вакцинация от коронавируса в Украине: свежие данные

За минувшие сутки от COVID-19 привили 11 100 человек. Всего 539 124 человек получили первую дозу препарата, а 9 завершили вакцинацию.

Прививки проводили 217 мобильные бригады по иммунизации и 295 пункта прививки. Сейчас в лист ожидания вакцинации против COVID-19 записались 495 569 человек.

Больше всего прививок сделано в Киеве (1079) и Днепропетровской области (1374).

Коронавирус в Украине: что известно

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Автор: Виктория Гордиенко