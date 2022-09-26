Согласно результатам опроса КМИС, суммарно так считает около 80% граждан.

Подавляющее большинство украинских граждан, принимавших участие в социологическом опросе, считают, что успехи украинской армии на Харьковщине - это совместное достижение действий Украины и поддержки Запада.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) 15-22 сентября.

В частности, по мнению 80% украинцев успехи украинской армии на Харьковщине являются общим достижением и общим результатом действий Украины и украинцев и поддержки Запада. Так, из них - 40% респондентов считают, что успехи украинской армии связаны с преимущественно действиями Украины и украинцев, но в некоторой степени и помощи Западу, 36% - в равной степени действий Украины и украинцев и помощи Западу, и 5% - преимущественно помощи Западу, но в некоторой степени действий Украины и украинцев.

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Еще 10% опрошенных считают, что эти успехи зависят исключительно от действий Украины и украинцев, 3% - исключительно от действий Запада, а 7% не смогли ответить.

При этом, как отмечают социологи, во всех регионах Украины абсолютное большинство (77-82%) считают успехи украинской армии общим результатом действий Украины (украинцев) и западных партнеров с антипутинской коалиции.

"Абсолютное большинство украинцев видят поддержку Запада и считают, что наши победы – это общие победы Украины и Запада. Поэтому помощь Запада - не просто акт "благотворительности", а именно участие в совместных исторических свершениях и победах", - отмечают авторы исследования.

По мнению заместителя директора КМИС Антона Грушецкого, "нужно понимать, что 73% украинцев верят, что Запад не устал и хочет победы Украины на приемлемых для нас условиях".

Он констатирует, что абсолютное большинство украинцев хотят видеть Украину частью Запада (90% за членство в ЕС и 73% за членство в НАТО). Поэтому в этот период, когда Россия проводит псевдореферендумы, угрожает ядерным оружием, планирует официально аннексировать оккупированные территории – важно сохранять и наращивать поддержку Украине и украинцам, которые отчаянно борются за свою страну и своих людей.

***Опрос общественного мнения "Омнибус" проводилось 15-22 сентября методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров.

Опрошено 2002 взрослых (в возрасте 18 лет и старше) респондента из всех регионов Украины (кроме АР Крым), которые на момент опроса проживали на контролируемой территории Украины. Статистическая погрешность такой выборки не превышала 2,4%.

Как ранее сообщал УНИАН, 6 сентября Вооруженные силы Украины начали успешную контрнаступательную кампанию на оккупированных территориях Харьковской области. В результате вражеские силы вынуждены были бежать, оставляя свою боевую технику и боеприпасы, а также сдаваться в плен.

10 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что всего с начала месяца ВСУ освободили около 2 тысяч квадратных километров. 12 сентября заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что Украина освободила уже почти 6 тысяч кв. км. своей территории. Сегодня, 14 сентября, Маляр сообщила, что силы обороны Украины с 6 сентября уже уволили в Харьковской области около 8 тыс. 500 квадратных километров территории, около 388 населенных пунктов.

В частности, на юге украинские военные в течение последних двух недель продвинулись на разных участках от 4-х до несколько десятков километров, освобождены площади почти 500 кв. км. В частности, населенные пункты на Херсонщине-Высокополье, Нововознесенское, Белогорка, сухой пруд и Миролюбовка - уже освобождены.

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