В частности, важнейшей целью войны украинцы называют восстановление границ Украины, установленных в 1991 году при провозглашении независимости Украины.

Подавляющее большинство опрошенных граждан Украины поддерживает вступление Украины в НАТО и Европейский Союз. Впрочем, больше опрошенных считают главной целью войну.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" от имени Центра анализа и социологических исследований Международного республиканского института 17-21 февраля 2024 года.

У респондентов спросили, какая только одна цель войны, которую Украина способна достичь, является важнейшей.

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Так, 39% считают, что это продолжение войны за возвращение всех земель к границам 1991 года, 23% - полноправное членство в НАТО, 19% - замораживание конфликта на нынешних линиях соприкосновения, во избежание дальнейших потерь среди украинцев, 11% - полноправное членство в Европейском Союзе. Еще 7% затруднились ответить.

Вместе с тем, у украинцев спросили, на какие действия или жертвы они лично готовы были бы пойти, если бы знали, что они непосредственно помогут достичь этой цели.

Так, 41% - готовы на экономию и сокращение использования коммунальных услуг, в частности электричества, газа, горячей воды, интернета, 35% - готовы на уплату большего количества налогов с зарплаты, 21% - готовы на личную мобилизацию в ВСУ или мобилизацию близких, 10% - на продолжение военного положения, 2% - на пожертвования, финансовую поддержку Вооруженных сил Украины. Но 11% не готовы на что-то идти.

77% опрошенных украинцев считают, что Украина должна стать членом Евросоюза. Лишь 2% ответили, что Украина должна стать членом таможенного союза России, Беларуси и Казахстана. Но 15% имели свое мнение по этому поводу, а 6% - затруднились ответить.

При этом, 32% респондентов считают, что Украине может понадобиться от 3 до 5 лет, чтобы стать членом ЕС, 26% - менее 3 лет, 15% - более 10 лет, 9% - от 6 до 8 лет, 6% - от 9 до 10 лет. Лишь 3% считают, что Украина не вступит в ЕС и 9% - затруднились ответить.

В то же время, 77% украинцев проголосовали бы вступление Украины в НАТО, если бы состоялся референдум. Только 5% проголосовали бы против вступления в Альянс. Еще 15% не голосовали бы.

Опрос был проведен Социологической группой "Рейтинг" по заказу Центра анализа и социологических исследований Международного республиканского института (IRI) по всей Украине (кроме оккупированных территорий Крыма и Донбасса) 17-21 февраля 2024 года. Метод опроса - Computer Assisted Telephone Interviewing (CATI) - телефонные интервью с использованием компьютера, на основе случайной выборки мобильных номеров. Всего было опрошено n= 2000 жителей Украины в возрасте 18 лет и старше. Полученные данные опроса взвешены по региональным (область проживания и тип населенного пункта) и возрастным показателям с использованием данных Государственной службы статистики Украины по состоянию на 1 января 2022 года. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 не превышает ±3,5 процентных пункта для полной выборки. Коэффициент достижимости респондентов - 14%.

Опрос был проведен при финансовой поддержке Агентства США по международному развитию (USAID).

Что предшествовало

Как сообщал УНИАН, в феврале президент Украины Владимир Зеленский отметил, что ключевая цель нашего государства на этот год - не сдать украинские территории и не позволить Российской Федерации заморозить конфликт.

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