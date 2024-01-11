В частности, нельзя позволить России дать возможности заново подготовиться к еще более мощной войне против Украины, отметил президент.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает, что ключевая цель нашего государства на этот год - не сдать украинские территории и не позволить Российской Федерации заморозить конфликт.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский сказал на совместной пресс-конференции с президентом Латвийской Республики Эдгарсом Ринкевичсом в Риге. В частности, у президента Украины спросили, что ключевым для Украины является в этом году, учитывая его заявление, что "выдержать этот год - значит выдержать всю эту полномасштабную войну".

"Это такой вопрос, который можно долго дискутировать, но во время войны на дискуссию, наверное, нет времени. Хотя эта дискуссия была бы важной, особенно для партнеров, которые все еще балансируют в своей уверенности", - сказал Зеленский.

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В этой связи, глава государства подчеркнул, что выдержать этот год - это не сдать украинские территории, не дать заморозить конфликт и не давать возможности для распространения российским нарративам, которые иногда можно увидеть даже на медийных платформах Европы и США, потому что Россия вкладывает очень много денег в дезинформацию.

"Не дать заморозить конфликт. Не дать России подготовиться к мощному контрнаступлению за год, за два, за три, за пять... Не дать этого им сделать, закончить войну до этого. Не дать возможности им увеличить их производство. Не дать возможности заморозить конфликт в этом году, чтобы их военные начали готовиться, начали мощную подготовку. Чтобы молодые люди, которые сегодня не знают для чего они приходят на нашу землю и умирают, - чтобы они не превратились через информационную политику и через дополнительные годы и тренировки, не превратились в ту самую армию, которая в начале войны к нам пришла и нас убивала", - подчеркнул Зеленский.

Президент добавил, что всего этого нельзя допустить, чтобы не дать России снова стать мощной.

Также он напомнил, что в России очень много людей, которых не жалеют и бросают на войну. По его словам, Россия в своем отношении бросает на войну не массу людей, а массу мяса.

Как считает Зеленский, если будет заморожен конфликт, из России постепенно страны и бизнесы начнут снимать санкции, начнут ослаблять ограничительные меры. "И начнут риторику, а для чего новый санкционный пакет, если нет боевых действий? А для чего еще внедрять какие-то санкции? А давайте как-нибудь договоримся. А при чем тут "тройка", а для чего применять против них трибунал, все же закончено? Все же заморожено? Но это будет незаконченная война. Одно дело, когда вы на это смотреть, что это законченная война. А другое дело - это замороженный конфликт. Для Украины - это подготовка России к реваншу. Вот, что это будет", - подчеркнул Зеленский.

Президент сказал, что планы Украины касаются того, чтобы не допустить всего этого, и консолидировать общества других государств, чтобы планы Украины совпадали с целями и возможностями международных партнеров.

"Потому что выполнение наших планов - значит быть сильными для нас. Это иметь нам помощь. И это - рассчитывать на возможности наших партнеров. Наши цели - они украинские, но планы должны совпадать с возможностями наших партнеров", - подчеркнул Зеленский.

Идет война в Украине - новости, которые сегодня стоит прочитать

Как сообщал УНИАН, недавно Владимир Зеленский подчеркнул, что выдержать этот год - значит выдержать всю эту полномасштабную войну, которую Россия ведет против Украины. Он отметил, что продолжается работа со всеми партнерами для того, чтобы в этом месяце Украина получила достаточный объем оборонных пакетов.

Украинский лидер также сделал жесткое заявление о мужчинах мобилизационного возраста, выехавших с Родины. Президент подчеркнул, что такие мужчины должны быть в Украине.

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