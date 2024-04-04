В Альянсе продолжаются дискуссии относительно нового фонда для поддержки Украины.

Поскольку члены НАТО обсуждают создание пятилетнего фонда в поддержку Украины размером 100 миллиардов евро Литва придерживается позиции, что ее модель может также включать двустороннюю помощь, пишет LRT.lt со ссылкой на заявление посла Литвы в Альянсе Дейвидаса Матулиониса.

"Мы, Литва, говорим, что 100 миллиардов на пять лет – это все еще не очень много, и что нам следует подумать о большей сумме и, возможно, включить то, что мы предоставляем Украине на двусторонней основе. Дискуссия началась, и я надеюсь, что мы перейдем к конкретным решениям, которые будут более обязывающими, а не просто добровольными взносами", – заявил дипломат.

По его словам, дискуссии относительно конкретных правил финансирования включают установление определенного процента от валового внутреннего продукта страны, а также финансирование Украины как части вклада страны в деятельность НАТО.

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"Одним из вариантов может быть установление уровня обороны на уровне 2% ВВП, как это есть в случае с обороной, или установление уровня обороны на уровне 0,2% ВВП или 0,25% ВВП для всех. Потому что проблема сегодня в том, что страны финансируют Украину очень неравномерно", – подчеркнул литовский посол.

Министры НАТО 3 апреля в Брюсселе также обсуждали перспективы членства Украины в Альянсе. К тому же дипломатические лидеры НАТО рассмотрели предложение о том, чтобы 32 страны НАТО делали взносы в фонд в соответствии с размером их экономик, но некоторые западные страны все еще скептически относятся к этому.

На 4 апреля также запланировано заседание Совета Украина-НАТО, во время которого министр иностранных дел Дмитрий Кулеба представит основные оборонные потребности Украины.

Украина надеется на приглашение к вступлению в НАТО на нынешнем саммите Альянса в Вашингтоне, но вряд ли получит его. В прошлом году в НАТО заявили, что Украина станет членом Альянса, как только будут выполнены необходимые условия, согласованные странами-членами, указывают журналисты.

Украина – НАТО

Предложение генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о пятилетнем пакете военной помощи для Украины на сумму до 100 миллиардов долларов вызвало неоднозначную реакцию со стороны министров иностранных дел стран Альянса.

Ранее Столтенберг заявлял, что в Альянсе еще не согласовали общую сумму для нового формата поддержки Украины. По его словам, существуют различные пути обеспечения того, чтобы поддержка НАТО была менее зависимой от добровольных краткосрочных предложений, а больше от долгосрочных обязательств Альянса.

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