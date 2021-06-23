Новое приемное отделение оборудовано компьютерным томографом, цифровым рентгеном и аппаратом УЗИ.

В Овруче на Житомирщине открылось после реконструкции, которая длилась 10 месяцев, приемное отделение городской больницы.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook глава Житомирской ОГА Виталий Бунечко.

Модернизация приемного отделения состоялась по программе президента Владимира Зеленского «Большая стройка».

Новое приемное отделение оснащено компьютерными томографом, цифровым рентгеном и аппаратом УЗИ. На закупку этой техники потрачено почти 20 млн гривен из госбюджета.

Читайте такжеВ Украине впервые вводят комплексную программу здоровья для всех возрастных групп - ОП

«Современная медицина — это и современные помещения, обустроенные таким образом, что добраться до врача может кто угодно, невзирая на состояние здоровья и физические особенности. Это и современное оборудование, с которым работают медики. Это и просто комфортная атмосфера в заведении, доброжелательном к пациенту. Для нас крайне важно, чтобы больницы развивались, обновлялись и получали современную аппаратуру», — отметил Бунечко.

Воспользоваться услугами нового приемного отделения в Овруче уже могут 70 тысяч жителей местной громады и объединенного Коростенского района Житомирщины.

Напомним, заместитель главы Офиса президента, координатор программы «Большая стройка» Кирилл Тимошенко ранее поделился планами о строительстве или реконструкции в течение этого года 177 современных приемных отделений по всей стране.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Григорий Бондарь