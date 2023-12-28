Профильный комитет Верховный Рады рассмотрит этот законопроект и учтет необходимость обеспечения мобилизации таким образом, чтобы не нарушались базовые права граждан.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, как будут устранены отдельные нормы законопроекта о мобилизации, нарушающие базовые права, закрепленные в Конституции Украины.

Об этом Лубинец сказал в эфире информационного телемарафона. "Мы должны понимать, что находимся в условиях полномасштабной агрессии со стороны РФ. Конституция Украины позволяет ограничивать права, когда официально введен режим военного положения. С другой стороны, в законопроекте не могут быть прямо нарушены права, которые указаны как базовые в Конституции", - отметил Лубинец.

Так, по его словам, первый анализ законопроекта об усовершенствовании мобилизации и воинского учета свидетельствует о наличии некоторых норм, противоречащих Основному закону.

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При этом, омбудсмен сказал, что вчера вечером состоялось рабочее совещание с участием представителей Министерства обороны и были найдены компромиссы относительно того, как обеспечить введение закона о мобилизации, но не нарушать права человека.

"Я хотел бы поблагодарить за позицию лично министра обороны, который во время общения со мной сказал: что моя позиция очень проста - права мы нарушать не можем, но, с другой стороны, мы должны обеспечить мобилизационные процессы в середине государства исключительно на основании закона", - сказал Лубинец.

Омбудсмен добавил, что надо было его лично и представителей Офиса уполномоченного приобщить к разработке соответствующего законопроекта.

"Точно знаю, что при подготовке этого законопроекта до внесения в сессионный зал будет заседание профильного комитета, будет отдельная экспертная оценка от меня. Мы сделаем так, я в первую очередь говорю о нашей институции, чтобы права были обеспечены. С другой стороны, чтобы это не препятствовало выживанию нашего государства и пополнению мобилизационного ресурса", - сказал Лубинец.

Мобилизация в Украине

19 декабря президент во время своей итоговой пресс-конференции сообщил, что военные предложили мобилизовать еще 450-500 тыс. человек. Впоследствии министр обороны Рустем Умеров заявил, что большое количество людей нужно для усиления линии соприкосновения с российскими захватчиками.

Действующая редакция законопроекта об усовершенствовании мобилизации и воинского учета, который Кабмин внес в парламент 25 декабря, предусматривает отмену такого понятия как "ограниченно пригодный к военной службе". Вместо этого предлагается распределять мужчин на годных и непригодных к службе.

Этот законопроект также предусматривает:

уменьшение призывного возраста с 27 до 25 лет;

совершенствование процедуры воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов;

отмена срочной военной службы и введение для всех граждан Украины моложе 25 лет базовой общевойсковой подготовки;

ограничение прав граждан, уклоняющихся от взятия на воинский учет и прохождения военной службы.

В случае принятия законопроекта об усилении мобилизации у военнообязанных граждан появится новая обязанность – зарегистрировать "электронный кабинет призывника, военнообязанного, резервиста".

Что собой будет представлять этот "электронный кабинет", в законопроекте не прописано, но указано, что этим вопросом должен заняться Кабмин, если Верховная Рада примет законопроект.

Идея ввести в Украине "электронные повестки" исходила не от военных, но командование ВСУ устроит этот механизм, если он обеспечит стабильное пополнение войска солдатами. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

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