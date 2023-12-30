Один из "квадриков" сдетонировал еще в воздухе, еще три беспилотника-убийцы разорвало в небе.

Пограничники уничтожили шесть FPV-дронов на Запорожском направлении. Об этом сообщает Южное региональное управление ГПСУ.

"Пограничники-операторы антидроновых ружей помешали вражеской атаке и обезвредили шесть FPV-дронов. Уловив специфический звук, не ожидая появления коптеров на горизонте, украинские защитники открыли огонь на поражение беспилотной авиации", - рассказали пограничники.

Говорится, что в результате один из "квадриков", под действием перекрестного волнового огня ружей сдетонировал еще в воздухе. Еще три беспилотника-убийцы разорвало на куски, остальные удалось приземлить почти невредимыми.

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"Именно благодаря внедрению Госпогранслужбой современных видов вооружения и техники охранники границы молниеносно противодействуют вражеским беспилотным аппаратам, прикрывая позиции бойцов, гражданскую и критическую инфраструктуру", - отмечают в управлении.

Ситуация на левом берегу Днепра

На левобережье Днепра захватчики не прекращают плотный беспилотный террор гражданского населения. За минувшие сутки российские военные применили шесть FPV-дронов и значительно увеличил активность применения БПЛА различных модификаций со сбросом осколочных боеприпасов по населенным пунктам. В частности, за прошедшие сутки их было 67 единиц, а накануне до 40.

На Запорожском направлении пограничник с позывным "Моцарт" обезвредил FPV-дроны противника, вовремя заметив приближение "птичек". Враждебное звучание беспилотной авиации "Моцарт" услышал на подлете и исполнил "антидроновую сонату". Защитник уничтожил четыре дрона.

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