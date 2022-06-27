Получение повестки не означает срочную мобилизацию.

Военнообязанные, имеющие отсрочку от мобилизации по состоянию здоровья, получают "белый билет". В нем указывается степень пригодности: частичная либо же полная непригодность.

В обоих случаях человеку может быть вручена повестка, рассказал НВ майор Сергей Журавель, сотрудник одного из закарпатских центров комплектации.

"Если в документе человека написано, что он ограниченно пригоден, мы имеем полное право его призывать", - пояснил он.

Также сообщается, что игнорирование повестки и неявка в ТЦК после ее вручения грозит ответственностью. После получения повестки человек должен явиться в соответствующий центр с документами, подтверждающими право на отсрочку либо освобождение от службы.

При этом вручение повестки не всегда означает последующую срочную мобилизацию. Вызов в центра комплектации может быть связан с необходимостью уточнить данные либо для прохождения медкомиссии, по итогам которой могут принять решение о непригодности.

Ранее в Минобороны заявили, что мобилизация продлится столько, сколько необходимо, чтобы доукомлектовать все подразделения, ведущие оборону государства от оккупантов.

Также УНИАН сообщал, что в Сухопутных войсках ВСУ рассказали: практика вручения повесток на блокпостах или в других людных местах не противоречит законодательству.

Напомним, с 24 февраля 2022 года Украина живет в условиях военного времени из-за полномасштабной российской агрессии.