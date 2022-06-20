В условиях военного положения некоторые конституционные права граждан ограничены, а обязанность защищать территориальную целостность Украины - в приоритете.

В Украине продолжается общенациональная мобилизация, продленная до конца августа 2022 года. Поэтому юристы отвечают на волнующие украинцев вопросы по призыву.

На этот раз в Ассоциации юристов Украины объяснили, возможно ли "вручение" повестки по телефону.

Согласно действующему законодательству, получить повестку человек должен лично, под подпись. Поэтому призыв или приглашение в военкомат по телефону не может считаться надлежащим уведомлением. Но не в условиях военного времени.

Как известно, во время военного положения конституционные права граждан могут быть ограничены, а обязанность защищать территориальную целостность страны - в приоритете.

"Это означает, что повестки могут вручаться на улицах, на предприятиях, а также может поступить сообщение о вызове по телефону. Поэтому в случае телефонного звонка из военкомата необходимо явиться в соответствующий военкомат для получения повестки", - говорится в объяснении юристов.

При этом отмечается, что обжаловать такие действия практически невозможно во время военного положения из-за ограниченного функционирования судебной системы.

Ранее в Сухопутных войсках ВСУ рассказали, что практика вручение повесток на блокпостах или в других людных местах не противоречит законодательству.

УНИАН рассказывал, что существуют категории граждан, которые не подпадают под мобилизацию и не подлежат призыву. Кто может получить отсрочку от призыва, читайте по ссылке.

Вас также могут заинтересовать новости: