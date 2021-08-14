Попытку нападения на нардепа ранее осудил президент Владимир Зеленский.

Нардеп от "Слуги народа" и олимпийский чемпион Жан Беленюк, на которого сегодня пытались напасть в центре Киева, поблагодарил всех за поддержку.

Об этом говорится в посте на его странице в Facebook.

"Спасибо всем, кто пишет слова поддержки, получил сотни звонков, но уже нет сил что-то комментировать. Со мной все Ок! Хочу отдохнуть! Дни по прилету из Токио действительно стали крайне активными", - написал Беленюк.

Отдельно он поблагодарил главу МВД Дениса Монастырского и сотрудников Нацполиции за оперативную реакцию.

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"Дал все необходимые показания. Я люблю свою страну, она мне дала все, что имею, и никто меня не заставит куда-то поехать, а неадекваты существуют абсолютно везде! Просто иногда они случаются на нашем пути", - подчеркнул он.

Конфликт с Жаном Беленюком в Киеве: подробности

Народный депутат и олимпийский чемпион Жан Беленюк заявил, что на него едва не напали в центре Киева.

По его словам группа молодых людей пыталась его спровоцировать, выкрикивая оскорбительные вещи типа: "черная обезьяна что-то знает о патриотизме?!" и "вали в Африку!".

На инцидент уже отреагировали в "Слуге народа". Также относительно этого высказался президент Владимир Зеленский.

Правоохранители по факту этого происшествия проводят проверку.

Автор: Юрий Годован