Событие зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Печерского управления полиции.

Полиция выясняет обстоятельства инцидента в центре Киева относительно попытки спровоцировать конфликт с народным депутатом Украины Жаном Беленюком.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Киева, сегодня во время мониторинга сети интернет полицейскими была обнаружена публикация, в которой один из народных депутатов Украины сообщает об инциденте, произошедшем с ним в центре столицы.

Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и причастных лиц.

В сообщении сказано, что происшествие зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Печерского управления полиции. После проведения проверки ему будет предоставлена правовая квалификация.

Попытка нападения на Беленюка

Как сообщал УНИАН, Народный депутат Украины от фракции "Слуга народа", олимпийский чемпион Жан Беленюк рассказал, как в центре Киева его пытались спровоцировать на конфликт несколько парней, выкрикивая обидные вещи типа: "черная обезьяна что-то знает о патриотизме?!" и "вали в Африку!".

Он сообщает, что до драки дело не дошло и с ним все нормально. Беленюк не написал, обратился ли по этому поводу в правоохранительные органы.

Как сообщал УНИАН, 4 августа украинский борец греко-римского стиля, народный депутат от "Слуги народа" Жан Беленюк выиграл золотую награду на Олимпийских играх в Токио.

Автор: Надя Пришляк