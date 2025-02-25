'БаДМ' уплатил 6,9 млрд грн налогов за время полномасштабной войны

Национальный фармдистрибьютор "БаДМ" перечислил в государственный бюджет 6,9 миллиарда гривень за три года с начала полномасштабного вторжения рф.

Компания "БаДМ" подтверждает статус одного из крупнейших налогоплательщиков на фармацевтическом рынке Украины. За 2024 год уплачено 3,0 млрд грн налогов и сборов - сумма налоговых отчислений выросла на 27% по сравнению с 2023 годом и на 90% относительно 2022 года.

Как "БаДМ" преодолевает вызовы войны?

В первые недели и месяцы полномасштабного вторжения 45% складских мощностей компании было утрачено. Логистический комплекс в Киевской области полностью разрушен во время оккупации, аптечный склад в Полтаве уничтожила атака шахедов. Но "БаДМ" активно инвестировал в восстановление бизнес-процессов.

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Уже в 1 полугодии 2022 года в Киевской области открыт новый аптечный склад. Во Львове и Виннице были запущены дополнительные распределительные центры, чтобы обеспечить лекарствами разные регионы Украины.

В 2023 году Харьковское подразделение "БаДМ" возобновило работу на 100%. Компания инвестировала в новое автоматизированное оборудование, чтобы системно обеспечивать лекарствами и соседние области: Полтавскую, Сумскую и Донецкую. Запуск склада в Николаеве с октября 2024-го оказал мощную поддержку Одесскому подразделению - жители Южного региона получают необходимые медикаменты в полном объеме.

Важность лекарств для украинских потребителей

Фармдистрибьютор "БаДМ" обеспечивает лекарствами более 18 000 аптек и медицинских учреждений по всей территории Украины. Аптечные склады европейского образца работают 24/7 в 10 регионах страны.

Во время полномасштабной войны компания активно инвестирует в строительство роботизированных логистических центров: в Одессе, Киевской области, Виннице, Полтаве и Ивано-Франковске. Чтобы украинцы в каждом городе и районе вовремя получали лекарства, необходимые для здоровья и жизни.

Даже в самых горячих точках страны "БаДМ" обеспечивает население важными медикаментами. Водители и экспедиторы доставляют лекарства к линии боевых столкновений - людям, которые много месяцев живут под обстрелами, без воды и электричества.

И.о. Генерального директора ООО "БаДМ" Дмитрий Бабенко подчеркивает: "Цель компании БаДМ - постоянное развитие рынка фармацевтической дистрибуции, чтобы удовлетворить потребности в лекарственных средствах миллионов людей во всех регионах Украины".