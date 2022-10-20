Бомбардировка энергетической инфраструктуры без необходимости - это нарушение международного гуманитарного права.

Не имея возможности достичь успехов на фронте, Россия прибегает к террору гражданского населения, уничтожая энергетическую инфраструктуру Украины, что может расцениваться как военное преступление.

Об этом рассказала координатор медийной инициативы за права человека Ольга Решетилова в эфире информационного телемарафона.

"Не имея возможности достичь каких-то успехов на поле боя, россияне прибегают к такому террору гражданского населения... Тем не менее, это не отменяет того, что они брутально и грубо нарушают международное гуманитарное право и прибегают к террору гражданского населения, чтобы получить преимущества на поле боя", - сказала она.

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"Если говорить о нарушении международного гуманитарного права, то нет военной необходимости в обстрелах объектов энергетической инфраструктуры. Если специалисты смогут это доказать, то это - военное преступление, преступление против гражданского населения", - отметила она.

Повреждение энергетической инфраструктуры Украины

Как сообщал УНИАН, в течение последних недель российские оккупанты наносят удары по энергетической инфраструктуре Украины.

10 октября враг нанес по территории Украины более 61 ракетного и 32 авиационных удара, совершил около 92 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Подразделения противовоздушной обороны на разных направлениях уничтожили 73 воздушные цели: 46 крылатых ракет и 27 беспилотных летательных аппаратов.

В результате массированного ракетного удара 10 октября пострадала инфраструктура более 30 населенных пунктов.

На сегодня уже около 40% общей энергетической инфраструктуры серьезно повреждены в результате российских обстрелов.

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