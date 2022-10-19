Из-за атак РФ на украинские объекты энергетики экономно использовать электроэнергию в очередной раз призывают в Офисе президента и в "Укрэнерго". Речь идет особенно о времени пиковых нагрузок. Утром - с 6 до 9 часов, а вечером с 17 до 23.
Как говорится в сюжете ТСН, в эти периоды желательно не использовать электроемких приборов, таких как бойлеры, обогреватели, электрочайники или стиральные машины.
По необходимости днем, до пиковых часов, пользоваться разве что утюгами или мультиварками. А вот стирку перенести на ночные часы. Кроме того, украинцев призывают выключать лишнее освещение и телевизоры.
Атаки России на энергосистему Украины
Утром 10 октября Россия совершила атаки на ряд областей Украины. Было зафиксировано попадание в объекты критической инфраструктуры.
Мэр столицы Виталий Кличко заявил, что из-за российских обстрелов применяются графики аварийного отключения электроснабжения потребителям в Киеве и области.
В Офисе президента призвали украинцев с 17:00 до 22:00 ограничить потребление электроэнергии.
11 октября из-за дефицита электроэнергии в связи с вражескими ударами по критической инфраструктуре в Киеве и области начали отключать свет.
11 октября российские захватчики нанесли удар по двум объектам энергетики во Львовской области и по Ладыжинской ТЭС в Винницкой области.
17 октября российские оккупанты атаковали энергетическую инфраструктуру в трех областях Украины. Было зафиксировано 5 ударов дронами в Киеве. Повреждены энергетические объекты и жилой дом.
18 октября 2022 года российские захватчики нанесли три удара по объекту энергообеспечения на левом берегу Киева, а также по объекту энергетической инфраструктуры в Днепре и объекту энергообеспечения в Житомире.