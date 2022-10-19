По необходимости днем, до пиковых часов, советуют пользоваться разве что утюгами или мультиварками.

Из-за атак РФ на украинские объекты энергетики экономно использовать электроэнергию в очередной раз призывают в Офисе президента и в "Укрэнерго". Речь идет особенно о времени пиковых нагрузок. Утром - с 6 до 9 часов, а вечером с 17 до 23.

Как говорится в сюжете ТСН, в эти периоды желательно не использовать электроемких приборов, таких как бойлеры, обогреватели, электрочайники или стиральные машины.

По необходимости днем, до пиковых часов, пользоваться разве что утюгами или мультиварками. А вот стирку перенести на ночные часы. Кроме того, украинцев призывают выключать лишнее освещение и телевизоры.

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Атаки России на энергосистему Украины

Утром 10 октября Россия совершила атаки на ряд областей Украины. Было зафиксировано попадание в объекты критической инфраструктуры.

Мэр столицы Виталий Кличко заявил, что из-за российских обстрелов применяются графики аварийного отключения электроснабжения потребителям в Киеве и области.

В Офисе президента призвали украинцев с 17:00 до 22:00 ограничить потребление электроэнергии.

11 октября из-за дефицита электроэнергии в связи с вражескими ударами по критической инфраструктуре в Киеве и области начали отключать свет.

11 октября российские захватчики нанесли удар по двум объектам энергетики во Львовской области и по Ладыжинской ТЭС в Винницкой области.

17 октября российские оккупанты атаковали энергетическую инфраструктуру в трех областях Украины. Было зафиксировано 5 ударов дронами в Киеве. Повреждены энергетические объекты и жилой дом.

18 октября 2022 года российские захватчики нанесли три удара по объекту энергообеспечения на левом берегу Киева, а также по объекту энергетической инфраструктуры в Днепре и объекту энергообеспечения в Житомире.

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