Глава правительства обратился к украинцам с просьбой на эти несколько дней ограничить потребление электроэнергии, особенно в вечерние часы.

Большинство объектов энергетической инфраструктуры Украины, которые были повреждены в результате массированного ракетного удара россиян, будут восстановлены уже сегодня, а часть заработает завтра.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Десятки ракет попали в объекты энергетической инфраструктуры в 11 областях и городе Киеве. Электроснабжение нарушено практически по всей стране. В 8 регионах есть проблемы с водоснабжением. Правительство вместе со всеми ответственными ведомствами начало реализацию оперативного плана восстановления поврежденных объектов. По предварительной информации, большинство объектов энергетической инфраструктуры сможем восстановить уже сегодня. Часть заработает завтра. Уже восстановлено энергоснабжение в городе Сумы, идет процесс в Житомире и Харькове. Введен график аварийных отключений в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской и Житомирской областях", - написал он.

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Также он обратился ко всем украинцам с чрезвычайно важной просьбой – ограничить потребление электроэнергии, особенно в вечерние часы, на эти несколько дней, пока идет восстановление и ремонтные работы.

"По возможности не включайте наиболее энергозатратные приборы (электрообогреватели, бойлеры, электроплиты, микроволновки, стиральные машины, электрочайники, кофеварки, утюги). Это уменьшит нагрузку на нашу энергосистему и позволит максимально быстро восстановить инфраструктуру", - написал глава правительства.

Массовые ракетные удары России по Украине 10 октября

Как сообщал УНИАН, 10 октября Россия осуществила массированную ракетную атаку на ряд областей Украины. В частности, взрывы были слышны в Винницкой, Львовской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Тернопольской, Житомирской, Киевской областях. Зафиксированы попадания по объектам критической инфраструктуры, есть жертвы среди мирных жителей.

По данным Генштаба ВСУ, по состоянию на 11:34 Россия выпустила по Украине 83 ракеты, 43 из них были сбиты. Удары по территории нашей страны наносились из акваторий Каспийского моря и Нижнего Новгорода, а также с территории Беларуси. Оккупанты также задействовали 17 дронов-камикадзе типа Shahed 136, которые выпустили с территории временно захваченного Крыма и Беларуси.

По словам главы правительства Дениса Шмыгаля, по состоянию на 11:00 повреждены 11 важных инфраструктурных объектов в 8 регионах и городе Киеве.

Из-за повреждений в ряде регионов наблюдаются перебои с электроснабжением и связью. В частности, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что из-за российских обстрелов применяются графики аварийного отключения электроснабжения потребителям в Киеве и области. А во Львове в результате ракетных ударов российских оккупантов около 90% города находится без электроснабжения, трамваи и троллейбусы не ходят.

В Офисе президента призвали украинцев сегодня с 17:00 до 22:00 ограничить потребление электроэнергии. Глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус рассказал, какую технику надо выключить, чтобы разгрузить сеть.

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